Майже 60% поляків проти вступу України до ЄС

За даними опитування IBRiS, 59,7% поляків проти вступу України до ЄС (Фото: kaboompics / pixabay)

59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу , позиція з цього питання корелює з політичними поглядами респондентів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом IBRiS на замовлення Radio ZET.

Відповіді на питання На вашу думку, чи повинна Україна вступити до Європейського Союзу? ​​розділились наступним чином:

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однозначно так — 8,4%;

імовірно, так — 26,9%;

імовірно, ні - 27,4%;

однозначно ні - 32,3%;

не знаю/важко сказати — 5%.

Таким чином 35,3% респондентів підтримують вступ України до ЄС, тоді як 59,7% проти цього.

Також зазначається, що серед прихильників правлячого табору (виборці Громадянської коаліції, Лівих, Польської народної партії та партії Польща 2050), 64% респондентів вважають, що Україна повинна вступити до ЄС, тоді як 32% не погоджуються.

Серед прихильників опозиції (виборці партій Право і справедливість, Конфедерація, Конфедерація польської корони та партії Разом 73% не підтримують вступ України в ЄС, за виступають 24%.

Конфлікт між Польщею та Україною — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення він аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі.

Коментуючи цей крок, Зеленський порівняв свого польського колегу з екс-прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання про Україну, щоб набрати голоси на виборах, і назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться». Це спровокувало масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва.

Від польських державних нагород офіційно відмовилися голова МЗС Андрій Сібіга, керівник ОП Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. Також на знак солідарності відмовилися від ордена Білого Орла, отриманого в попередні роки, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

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Конфлікт стався за лічені дні до Конференції з питань відновлення України, яка проходить 25−26 червня у польському Гданську. Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський не приїде на саму конференцію до Гданська, а українську делегацію замість нього очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи це рішення, Дональд Туск назвав відсутність президента України на заході «жестом деескалації напруженості» у відносинах між Києвом і Варшавою.