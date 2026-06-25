Майже 60% поляків проти вступу України до ЄС
За даними опитування IBRiS, 59,7% поляків проти вступу України до ЄС (Фото: kaboompics / pixabay)
59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, позиція з цього питання корелює з політичними поглядами респондентів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом IBRiS на замовлення Radio ZET.
Відповіді на питання На вашу думку, чи повинна Україна вступити до Європейського Союзу? розділились наступним чином:
- однозначно так — 8,4%;
- імовірно, так — 26,9%;
- імовірно, ні - 27,4%;
- однозначно ні - 32,3%;
- не знаю/важко сказати — 5%.
Таким чином 35,3% респондентів підтримують вступ України до ЄС, тоді як 59,7% проти цього.
Також зазначається, що серед прихильників правлячого табору (виборці Громадянської коаліції, Лівих, Польської народної партії та партії Польща 2050), 64% респондентів вважають, що Україна повинна вступити до ЄС, тоді як 32% не погоджуються.
Серед прихильників опозиції (виборці партій Право і справедливість, Конфедерація, Конфедерація польської корони та партії Разом 73% не підтримують вступ України в ЄС, за виступають 24%.
Конфлікт між Польщею та Україною — що відомо
19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення він аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі.
Коментуючи цей крок, Зеленський порівняв свого польського колегу з екс-прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання про Україну, щоб набрати голоси на виборах, і назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться». Це спровокувало масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва.
Від польських державних нагород офіційно відмовилися голова МЗС Андрій Сібіга, керівник ОП Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. Також на знак солідарності відмовилися від ордена Білого Орла, отриманого в попередні роки, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
Конфлікт стався за лічені дні до Конференції з питань відновлення України, яка проходить 25−26 червня у польському Гданську. Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський не приїде на саму конференцію до Гданська, а українську делегацію замість нього очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Коментуючи це рішення, Дональд Туск назвав відсутність президента України на заході «жестом деескалації напруженості» у відносинах між Києвом і Варшавою.