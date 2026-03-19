Європейська Рада констатує прогрес у технічній підготовці відкриття переговорних кластерів для членства України в Європейському Союзі та вважає, що їх слід негайно відкрити офіційно.

Про це йдеться в заяві, ухваленій 25 лідерами ЄС (за винятком Угорщини та Словаччини), на засіданні Європейської Ради в Брюсселі у четвер, 19 березня.

«Після оцінки Комісії та враховуючи, що технічна робота з відкриття всіх кластерів у Раді просунулася, Європейська Рада запрошує Раду ЄС негайно відкрити кластери, починаючи з кластера основ, відповідно до методології розширення та відповідно до підходу, що базується на заслугах», — зазначається в документі.

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Лідери ЄС підтверджують, що майбутнє України та її громадян є частиною Європейського Союзу.

«Європейська Рада вітає значний прогрес, якого Україна досягла досі за найскладніших обставин, та закликає до подальших необхідних реформ», — йдеться у зверненні лідерів ЄС.

17 березня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

За словами Свириденко, наступні кроки — успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

16 березня віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка заявив, що деякі країни-члени Євросоюзу вимагають перевірити реформи України, а також почекати зі вступом до ЄС ще 10−20 років.

13 березня Качка зазначив, що Україні не висувають особливих вимог для приєднання до ЄС, тільки ті, дотримання яких обов’язкове для всіх членів.

28 січня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.

Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі. Вступ України до ЄС з 1 січня наступного року, за його словами, нереальний.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.