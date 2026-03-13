Качка розповів, чи реально підписати договір про вступ України в ЄС в 2027 році

Качка закликав не плутати договір про умови вступу в ЄС і його ратифікацію всіма членами (Фото: NV)

Процедура укладання й підписання договору про вступ до Європейського Союзу може зайняти 6−7 місяців, тільки після цього почнеться процес ратифікації в усіх 27 країнах-членах. Про це під час заходу NV Бізнес та європейська інтеграція. Діалоги про майбутнє сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Якщо Європейська комісія переконається, що Україна виконала всі вимоги щодо приєднання, розпочнеться копітка і не дуже цікава робота з укладання юридичного договору про умови вступу, пояснив він.

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«Це займає 6−7 місяців. І якщо все робити послідовно, то ми виходимо на 2028 рік для підписання цього договору. Якщо ми всі вимоги виконуємо. Але якщо всю цю роботу виконувати не послідовно, а паралельно, то ми можемо зекономити рік», — сказав Качка.

За його словами, Київ запропонував Брюсселю почати підготовку документу вже зараз.

«І тоді політична амбіція вступити у Євросоюз у 2027 році може трансформуватися в раціональне рішення, що у 2027-му ми підпишемо угоду про умови вступу», — висловив сподівання віцепрем'єр.

Він підкреслив, що це ще не буде формальним вступом: усі 27 держав-членів мають провести ратифікацію договору, для чого загалом потрібно понад 100 голосувань у межах Європи.

«Але тоді вже цей проєкт буде закритий! Уже ніхто не дискутує», — зазначив Качка, додавши, що після прийняття договору чимало процедур ЄС уже працюватимуть, навіть без ратифікації.

Вступ України до ЄС — що відомо

У листопаді 2025 року Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення, у якому зазначила, що Україна демонструє «рекордний прогрес» щодо реформ і є готовою до відкриття кластерів переговорів. Проте були зауваження щодо активнішої боротьби з корупцією та пришвидшення реформ у сфері верховенства права.

27 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році.

Проте 29 січня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі не бачить шансів на вступ України до ЄС з 1 січня 2027 року.

Того самого дня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос запевнила, що і вона особисто, і багато держав — членів Євросоюзу хотіли б бачити Україну у складі блоку вже у 2027 році. Проте, за словами посадовиці, точні терміни не були визначені.

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15 лютого висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що наразі ніхто не готовий назвати конкретну дату вступу України.