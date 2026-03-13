«Ми готові на 20 років додаткового контролю». Віцепрем'єр Качка прокоментував заяву Мерца про нереальність вступу України в ЄС у 2027-му

Україні не висувають особливих вимог для приєднання до ЄС, тільки ті, дотримання яких обов’язкове для всіх членів. Водночас слід враховувати, що Євросоюз уже давно є не просто економічним альянсом, а об'єднанням на підставі спільних цінностей, зауважив під час заходу NV Бізнес та європейська інтеграція. Діалоги про майбутнє віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Коментуючи слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про відсутність шансів України на вступ до ЄС до 1 січня 2027 року, Качка звернув увагу на трансформацію самого ЄС.

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«З 1997 року Євросоюз став об'єднанням, у якому проростала спільна цінність верховенства права. У статті 2 Лісабонського договору записали, що воно є основною цінністю Європейського Союзу. А у 2018 році почалася заруба з Польщею та Угорщиною, було рішення Європейського суду з прав людини, і відтоді ЄС є більше ціннісним об'єднанням, ніж економічним альянсом», — сказав він.

За його словами, це диктує посилену увагу «старих країн-членів» до дотримання верховенства права всередині ЄС, а також нові умови для країн-кандидатів.

«Україні, Чорногорії, Албанії кажуть: ви робіть усі ці реформи, а потім вам треба відстоятися років 20, щоб ми переконалися, що всі реформи прижилися. Ось тому Мерц каже, що 1 січня 2027 року — неможлива дата. Але в нас є досвід Румунії та Болгарії, які вступили уже з додатковими елементами контролю, захисними контрольними механізмами. І ми кажемо, що для нас це — машина часу. Ми готові увійти [до ЄС] і бути під додатковим контролем 20 років, щоб ви спокійно жили», — заявив віцепрем'єр.

Він додав, що якихось спеціальних вимог до України в галузі верховенства права не існує, це те саме, що Євросоюз вимагає і від своїх повноправних членів.

Канцлер Німеччини Мерц 28 січня зазначив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років. Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі, вступ з 1 січня наступного року, за його словами, нереальний.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.