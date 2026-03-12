«З цього дня все залежатиме від нас». Віцепрем'єр з євроінтеграції Качка назвав дату передавання Україні фінальних вимог щодо прийняття в ЄС
Тарас Качка взяв участь у великому заході NV (Фото: NV)
Формально переговори про виконання Україною вимог підготовки до вступу в ЄС ще не стартували, але по суті кластери вже відкриті. Про це під час заходу NV Бізнес та європейська інтеграція. Діалоги про майбутнє сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
З моменту, коли Єврокомісія сформулювала й передала Києву перші вимоги щодо вступу, процес переговорів про приєднання до Європейського Союзу можна вважати де-факто відкритим, вважає урядовець.
«На наступному тижні відбудеться друга стадія по трьох кластерах з шести, які є найбільш інтенсивними. Це і сільське господарство, і енергетика, і довкілля. Нам передадуть ці бенчмарки — і все, все залежатиме суто від нас. 17 березня це має статися, все вже узгоджено», — розповів Качка.
Процес дещо затримали події на Близькому Сході: зустріч української делегації з питань кластерів мала відбутися 3 березня на Кіпрі, але чимало представників Єврокомісії не зуміли вилетіти на острів, пояснив він.
Шлях України до ЄС — що відомо
1 жовтня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам ЄС та готова до початку переговорів щодо відкриття першого кластера.
4 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт про розширення, в якому зазначила, що Україна демонструє рекордний прогрес у більшості ключових сфер реформ, але має активніше боротися з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.
11 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що вважає реалістичним завершення переговорів з Євросоюзом щодо вступу України до 2028 року.
16 січня 2026 року Financial Times писала, що Брюссель може суттєво спростити вступ України до ЄС в рамках угоди щодо припинення війни.
Тарас Качка під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі 21 січня казав, що Україна перебуває на фінальній стадії вступу до ЄС. За його оцінкою, після досягнення цього етапу більшість країн зазвичай завершували процес максимум за два-три роки.