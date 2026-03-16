Деякі країни-члени Євросоюзу вимагають перевірити реформи України, а також почекати зі вступом до ЄС ще 10−20 років. Про це заявив віцепрем'єр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка в інтервʼю РБК-Україна .

«Такі країни, як Німеччина, кажуть: це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви „відстоялися“, щоб ми переконалися, що все працює. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра», — розповів Качка.

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За його словами, балканські країни так довго йшли до вступу в ЄС через «воєнну методологію», згідно з якою було недостатньо просто провести реформи — потрібно було ще й довести, що ці зміни неможливо буде скасувати. Водночас віцепрем'єр додав, що в України немає 20 років чекати, поки все «устоїться».

«Може я перебільшую про 20 років, хай 10 років, але для нас це вічність», — додав Качка.

Раніше Качка заявляв, що Україні не висувають особливих вимог для приєднання до ЄС, тільки ті, дотримання яких обов’язкове для всіх членів. Водночас слід враховувати, що Євросоюз уже давно є не просто економічним альянсом, а об'єднанням на підставі спільних цінностей.

Канцлер Німеччини Мерц 28 січня зазначив, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, повинна спочатку відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років. Він наголосив, що Україні потрібна перспектива, яка прокладе шлях до вступу в довгостроковій перспективі, вступ з 1 січня наступного року, за його словами, нереальний.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу у 2027 році.