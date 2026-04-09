«Немає політичної згоди». Рютте заявив, що Україні навряд чи вдасться вступити в НАТО найближчим часом

Як підкреслив генсек НАТО Рютте, наразі питання вступу України до Альянсу «не перебуває на етапі активного політичного обговорення» (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Питання входження України до НАТО незабаром навряд чи вдасться вирішити — через відсутність політичної згоди серед членів Альянсу.

Про це 9 квітня заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час заходу в Інституті імені Рональда Рейгана в США.

Зокрема, він підкреслив, що наразі питання вступу України до Альянсу «не перебуває на етапі активного політичного обговорення».

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За його словами, серед країн-членів Альянсу «існують різні позиції» щодо швидкості українського вступу.

«Я не думаю, що я зможу або ми зможемо колективно вирішити це в короткостроковій перспективі, з політичної точки зору. Я вважаю, що це справедлива оцінка. Щодо можливостей, у нас є центр у Польщі, де ми виносимо всі уроки з цієї жахливої війни», — зазначив Рютте.

Крім того, як сказав генсек, що серед країн, які стримують швидке просування України до Альянсу, можна назвати Німеччину, Словаччину, Угорщину та США.

1 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом зі США домовилася посилити документи щодо гарантій безпеки після перемовин з американськими урядовцями та партнерами.

В інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу. Держсекретар США Марко Рубіо назвав слова Зеленського «брехнею».

Коментуючи ці слова Рубіо, Зеленський пояснив, що Україна прагнула підписати безпекові гарантії ще до закінчення війни і відповідні домовленості були майже готові, але США заявили, що це можливо тільки після завершення бойових дій.

Водночас президент сказав, що йдеться не про тиск США, а про реалії переговорного процесу.

2 квітня глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Україна завдяки своєму військовому досвіду може стати гарантом безпеки для всієї Європи, а її інтеграція в ЄС і НАТО критично важлива.

«НАТО говорить не тільки про те, що ми повинні надати гарантії безпеки Україні, а й про те, що наш регіон потребує гарантій безпеки від України, оскільки Україна зараз є найбільшою, найефективнішою і найдосвідченішою військовою силою в нашому регіоні», — підкреслив Тсахкна.