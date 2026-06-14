15 червня буде відкрито перший переговорний кластер щодо вступу до Євросоюзу України та Молдови. У європосадовців є низка зауважень — зокрема щодо проведення реформ в Україні, але водночас вони високо оцінили зусилля двох країн-кандидатів.

Про це написала The Guardian у неділю, 14 червня.

Видання посилається на думку певних посадовців, які вважають, що за наявності достатньої волі Україна може завершити технічні переговори за чотири роки.

Реклама

Серед досягнень Києва згадують велике розслідування корупції та резонансні арешти — як-от екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Це підтверджує, що Україна серйозно ставиться до питання боротьби з корупцією, зазначили єврочиновники. Однак вони висловили і певне розчарування з приводу того, що Київ не пришвидшив виконання 10 пріоритетних реформ, узгоджених у грудні 2025 року.

Посадовці ЄС вважають, що Україна завершила лише 15% реформ, які містяться в 10-пунктному плані, узгодженому у грудні 2025-го комісаром ЄС з питань розширення Мартою Кос та віцепрем'єр-міністром України Тарасом Качкою. План включає заходи щодо зміцнення незалежності антикорупційних агентств НАБУ та САП, ухвалення антикорупційної стратегії та реформи в процесах призначення суддів та прокурорів.

15 червня Київ та Кишинів мають відкрити перший кластер Основи, який вважається найважливішим у всьому переговорному процесі. Він включає п’ять переговорних розділів.

12 червня Радіо Свобода з посиланням на кількох високопоставлених дипломатів ЄС повідомляло, що після відкриття першого кластера пару Україна-Молдова можуть розділити, бо Кишинів просувається на шляху реформ швидше за Київ.