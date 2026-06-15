«Визначальний момент для Європи». ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів для України та Молдови

15 червня, 17:47
ЄС погодив відкриття першого кластера для Києва та Кишинева (Фото: REUTERS/Yves Herman)

ЄС погодив відкриття першого кластера для Києва та Кишинева (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.

Про це повідомила Європейська комісія у понеділок, 15 червня.

Там назвали відкриття першого кластера «визначальним моментом для Європи».

«Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основ процесу вступу, включно зі справедливістю, свободою та базовими правами», — йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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«Розширення — це наш стратегічний вибір, наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», — підсумували європосадовці.

Перший кластер Основи, відкриття якого було погоджено сьогодні, вважається найважливішим у всьому переговорному процесі щодо вступу до ЄС. Він включає п’ять переговорних розділів:

  • Судова система та основоположні права;
  • Правосуддя, свобода та безпека;
  • Фінансовий контроль;
  • Державні закупівлі;
  • Статистика.
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12 червня Радіо Свобода з посиланням на кількох високопоставлених дипломатів ЄС повідомляло, що після відкриття першого кластера пару Україна та Молдова можуть розділити — на думку єврочиновників, Кишинів нібито просувається на шляху реформ швидше за Київ.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Євросоюз Переговори Україна Молдова Євроінтеграція

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