«Визначальний момент для Європи». ЄС погодив відкриття першого кластера переговорів для України та Молдови
ЄС погодив відкриття першого кластера для Києва та Кишинева (Фото: REUTERS/Yves Herman)
Усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.
Про це повідомила Європейська комісія у понеділок, 15 червня.
Там назвали відкриття першого кластера «визначальним моментом для Європи».
«Сьогодні ми розпочинаємо переговори щодо основ процесу вступу, включно зі справедливістю, свободою та базовими правами», — йдеться у повідомленні Єврокомісії.
«Розширення — це наш стратегічний вибір, наша найкраща інвестиція у спільне майбутнє миру, безпеки та процвітання», — підсумували європосадовці.
Перший кластер Основи, відкриття якого було погоджено сьогодні, вважається найважливішим у всьому переговорному процесі щодо вступу до ЄС. Він включає п’ять переговорних розділів:
- Судова система та основоположні права;
- Правосуддя, свобода та безпека;
- Фінансовий контроль;
- Державні закупівлі;
- Статистика.
12 червня Радіо Свобода з посиланням на кількох високопоставлених дипломатів ЄС повідомляло, що після відкриття першого кластера пару Україна та Молдова можуть розділити — на думку єврочиновників, Кишинів нібито просувається на шляху реформ швидше за Київ.