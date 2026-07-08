У ЄС планують відкрити шостий кластер під назвою Зовнішні відносини для України та Молдови у вівторок, 14 липня, на засіданні Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі, повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела.

За інформацією джерел видання в ЄС, комітет постійних представників у середу, 8 липня, Комітет постійних представників (Coreper) ухвалив рішення надіслати Україні та Молдові лист із проханням представити переговорну позицію щодо кластера Зовнішні відносини. Зазначається, що це було зроблено для того, щоб затвердити спільну переговорну позицію ЄС вже цього тижня та відкрити кластер у вівторок, 14 липня.

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«Щойно Coreper ухвалив рішення про надання Україні та Молдові офіційного листа, в якому ЄС просить надати переговорну позицію для відкриття кластера 6 Зовнішні відносини», — повідомив один зі співрозмовників.

Наступним кроком стане ухвалення спільних переговорних позицій ЄС щодо шостого кластера для України та Молдови. Цей процес планується завершити в другій половині дня в п’ятницю, 10 липня.

3 липня Угорщина погодилася на те, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, який ініціює процедуру відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорений вступ України до ЄС «буде несправедливим» щодо країн Західних Балкан. Він також зазначив, що «угорський уряд — не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».