Уряд Петера Мадяра раніше висловився проти прискореного вступу України до ЄС (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Угорщина не погодила результати скринінгу кластерів 2−6 для України та Молдови у межах робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA).

Про це повідомила Європейська правда у п’ятницю, 26 червня, з посиланням на власне джерело в ЄС.

Співрозмовник ЄП на умовах анонімності розповів про те, що відбувалося під час засідання COELA у Брюсселі. За його словами, Угорщина повторила свої застереження щодо передчасності відкриття решти перемовних кластерів для України.

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Робоча група так і не затвердила результати скринінгу кластерів 2−6 і для України, і для Молдови. Таким чином наразі жодна з країн не може перейти до наступного кроку — надсиланням їй листа з запрошенням подати переговорну позицію по кожному з кластерів, щоб розпочати обговорення їхнього відкриття.

23 червня Politico написало, що Угорщина відклала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови на членство в ЄС. Будапешт висловився проти того, щоб надіслати листа до Європейської ради та Європейської комісії від імені 27 членів ЄС з викладенням їхньої спільної позиції, причому Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цього кроку.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не був проти відкриття першого переговорного кластера для Києва, однак його уряд наполягав на вилученні слів «якомога швидше» щодо членства України в ЄС.

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.

12 червня Радіо Свобода повідомляло про те, що після відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС для України і Молдови Євросоюз може розділити цю пару.