Будапешт розглядав відкриття ще двох переговорних кластерів для України (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Угорщина розглядала можливість розблокувати відкриття для України ще двох переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, однак остаточного рішення поки що не ухвалила.

Про це у вівторок, 14 липня, пише Європейська правда з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання припускають, що угорська сторона може погодитися на цей крок після зустрічі прем'єр-міністра Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським, розблокування фінансування для Угорщини з боку ЄС, а також можливого прогресу в питаннях захисту прав угорської національної меншини в Україні.



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Під час саміту НАТО в Анкарі Мадяр і Зеленський домовилися провести окрему повноцінну зустріч. За даними видання, наразі дата цієї зустрічі ще не визначена.

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Через це існує ймовірність, що відкриття нових переговорних кластерів відкладуть до завершення літньої перерви в роботі інституцій Євросоюзу, хоча українська сторона раніше висловлювала сподівання на позитивні рішення вже у липні, додали там.

Як зазначає Європейська правда, для Мадяра також важливо уникнути критики з боку опозиції, яка може звинуватити його у поступках Україні під тиском Брюсселя. Саме тому він може не поспішати з рішенням доти, доки не буде врегульовано питання фінансування Угорщини з боку ЄС.

14 липня повідомлялось, що Європейський Союз офіційно відкрив шостий кластер переговорів з Україною про вступ до ЄС, який охоплює сферу зовнішніх відносин.

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3 липня Угорщина погодилася на те, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, який ініціює процедуру відкриття шостого переговорного кластера щодо вступу до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що прискорений вступ України до ЄС «буде несправедливим» щодо країн Західних Балкан. Він також зазначив, що «угорський уряд — не єдиний, хто не погоджується з відкриттям інших кластерів».

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.