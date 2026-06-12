Європосадовці вважають, що Молдова швидше проводить реформи, потрібні до вступу в ЄС (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Після відкриття 15 червня першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС для України і Молдови Євросоюз може розділити цю пару.

Про це повідомило у п’ятницю, 12 червня, Радіо Свобода з посиланням на кількох високопоставлених дипломатів ЄС, «не уповноважених давати офіційні коментарі ЗМІ».

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За інформацією співрозмовників РС, Євросоюз ймовірно відмовиться від спільного просування України та Молдови в переговорах про вступ «з огляду на більший прогрес Молдови у реформах».

«Питання розділення може стати більш очевидним після відкриття кластерів, оскільки країни проходять переговорні розділи з різною швидкістю», — зазначив один із дипломатів ЄС.

І зауважив, що, за очікуваннями європосадовців, «Молдова буде швидшою» — насамперед через те, що вона не перебуває у стані війни, а також через менший розмір самої країни та її компактнішу державну систему.

Ідея розділити переговорні траєкторії Києва та Кишинева обговорюється в Брюсселі не вперше, нагадало РС. Такий підхід обговорювався ще у 2025 році, коли Угорщина блокувала відкриття переговорних кластерів для України. У Брюсселі тоді вирішили не розділяти двох кандидатів і просувати їх разом: 1 травня 2025-го єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос повідомила, що Україна та Молдова разом відкриють перший переговорний кластер у межах переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

15 червня Київ та Кишинів мають відкрити перший кластер Основи, який вважається найважливішим у всьому переговорному процесі. Він включає п’ять переговорних розділів:

Судова система та основоположні права;

Правосуддя, свобода та безпека;

Фінансовий контроль;

Державні закупівлі;

Статистика.

21 травня німецьке видання Spiegel написало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні спеціальний статус «асоційованого члена» ЄС із розширеними правами та гарантіями безпеки до повноцінного вступу в Євросоюз.

Президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС 22 травня назвав «несправедливою» пропозицію Німеччини надати Україні обмежений статус без права голосу. «Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі», — йшлося у листі Зеленського.

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11 червня, під час виступу в Бундестазі, Фрідріх Мерц знову згадав про ідею «асоційованого членства» і запропонував, щоб українську сторону в Брюсселі представляв єврокомісар від України — проте так само без права голосу.