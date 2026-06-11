«Поки що без портфеля і права голосу». Мерц запропонував, щоб у Брюсселі з’явився український єврокомісар

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повернувся до ідеї так званого асоційованого членства для України (Фото: REUTERS/Sodiq Adelakun)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що в межах запропонованої ним моделі так званого асоційованого членства України в ЄС Київ міг би представляти український єврокомісар – щоправда, в обмеженому форматі.

Про це Мерц сказав під час виступу в Бундестазі, повідомив Укрінформ у четвер, 11 червня.

Канцлер ФРН знову згадав про запропонований ним раніше механізм «асоційованого членства» для України і зазначив, що такий механізм передбачав би регулярну участь Києва в роботі європейських інституцій ще до повноправного вступу до ЄС.

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«Український комісар — поки що без портфеля і права голосу — був би обличчям Києва у Брюсселі, а депутати з України — також поки що без права голосу — брали б участь у роботі Європейського парламенту», — пояснив Фрідріх Мерц.

На його думку, Україну треба інтегрувати до окремих політик та механізмів ЄС максимально швидко, але відповідно до критеріїв і темпів проведення реформ.

Також Мерц наголосив, що ЄС «діє дедалі жорсткіше проти російського тіньового флоту» і розпочинає роботу над новим — 21-м — пакетом санкцій проти держави-агресора РФ.

21 травня німецьке видання Spiegel написало, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні спеціальний статус «асоційованого члена» ЄС із розширеними правами та гарантіями безпеки до повноцінного вступу в Євросоюз.

Проте президент України Володимир Зеленський у листі до лідерів ЄС 22 травня назвав «несправедливою» пропозицію Німеччини надати Україні статус «асоційованого» члена без права голосу. «Ми захищаємо Європу — повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі», — йшлося у листі Зеленського.