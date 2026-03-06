Як прогнозує видання Forbes, технічний стан авіаносців USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln буде проблемним — після закінчення розгортання на Близькому Сході (Фото: www.war.gov)

Військовий флот США зіткнувся із серйозним навантаженням через військову операцію проти Ірану . Місії обох авіаносних ударних груп — USS Gerald R. Ford і USS Abraham Lincoln — командуванню довелося продовжити понад запланований термін.

Про це йдеться в опублікованому 6 березня матеріалі видання Forbes.

«Навіть незважаючи на те, що Пентагон продовжує нарощувати найбільшу групу військових кораблів і літаків на Близькому Сході за останні десятиліття, донині незрозуміло, які додаткові ресурси тут ще можуть бути розгорнуті», — йдеться в тексті.

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Обидва американські авіаносці, і Gerald R. Ford, і Abraham Lincoln, використовуються командуванням як плавучі авіабази — і саме з них американські літаки завдають ударів по Ірану.

Як пише Forbes, перекидання двох авіаносних ударних груп — життєво важливе для виконання операції Епічна лють.

«Кілька країн Перської затоки і Європи або відмовили, або обмежили повітряні операції США зі своїх баз або у своєму повітряному просторі. Щоб підвищити темп і дальність нанесення ударів, американські літаки могли діяти з авіаносців в Аравійському морі, де вони не зазнавали б обмежень з боку сторони, що приймає», — пояснив у коментарі виданню старший науковий співробітник Інституту Гадсона у Вашингтоні Брайан Кларк.

Як заявив виданню старший науковий співробітник з військово-морської війни і передових технологій у Центрі національної безпеки Еллісона Брент Седлер, наявність двох авіаносних груп у регіоні дає американському командуванню можливість організувати інтенсивні бойові польоти.

«Коли один авіаносець вичерпає запаси палива та екіпаж унаслідок бойових операцій, другий може вступити в справу і підтримувати темп», — заявив він.

Ще одна проблема Пентагону — технічний стан інших авіаносців, які є у складі ВМС США. Річ у тім, що вже найближчими місяцями планується списати USS Nimitz (один із найстаріших кораблів такого типу), а введення в дію нового корабля USS John F. Kennedy затримується, пише Forbes.

Як заявив виданню Кларк, наступним доступним авіаносцем для перекидання на Близький Схід, найімовірніше, стане George H.W. Bush.

«Наразі він завершує навчання в західній частині Атлантичного океану і може бути готовим у досить короткі терміни», — сказав він.

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Однак Кларк переконаний, що Пентагон, найімовірніше, замінить цим кораблем лише один авіаносець на Близькому Сході.

«США навряд чи розгорнуть третій авіаносець, але, найімовірніше, замінять Ford або Lincoln упродовж наступних кількох тижнів, оскільки термін розгортання обох авіаносців уже перевищив звичайні сім місяців», — сказав експерт.

Як розповів виданню провідний аналітик з питань США в приватній розвідувальній компанії Sibylline. Льюїс Галвін, зараз постійну стурбованість викликає моральний дух і втома екіпажу обох авіаносців.

«Спочатку Ford мав завершити своє розгортання на початку березня. Уже з’явилися повідомлення, що деякі члени екіпажу страждають від низького морального духу через тривалість розгортання», — сказав він.

Ще одна проблема, як пише видання, проблемним буде і технічний стан авіаносців після закінчення розгортання на Близькому Сході — найімовірніше, вони потребуватимуть помітно довшого, ніж зазвичай, технічного обслуговування.

«Форд, ймовірно, буде виведений з ладу на тривалий період після завершення розгортання. З огляду на те, що Форд наразі перебуває в тривалому розгортанні, технічне обслуговування після розгортання, ймовірно, доведеться подовжити, щоб врахувати додатковий знос. Це, ймовірно, порушить графік ВМС США», — підсумував Галвін.

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) і Епічна лють (США).

Інфографіка: NV

4 березня командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер заявив, що сили США вже знищили 17 іранських кораблів, зокрема один із найбільш боєздатних підводних човнів Ірану.

За словами адмірала, удари завдаються «точково» по військових цілях, а пріоритетом є ураження об'єктів і платформ, які можуть атакувати американські сили. Він також стверджує, що іранські військові кораблі фактично зникли з ключових морських маршрутів регіону — Перської затоки, Ормузької протоки та Оманської затоки.

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Того ж дня низка медіа повідомили про потоплення іранського дрононосця Shahid Bahman Bagheri. Зокрема, німецьке видання Die Welt стверджувало, що це могло бути найбільше військове судно, знищене з часів Другої світової війни, з оцінкою водотоннажності близько 42 тисяч тонн.

6 березня адмірал Купер на брифінгу заявив, що американські військові потопили вже понад 30 іранських кораблів.

«Тільки за останні кілька годин ми вразили іранський корабель-носій безпілотників, розміром приблизно з авіаносець часів Другої світової війни. І поки ми говоримо, він горить», — розповів він

Як додав адмірал Купер, загалом за останні три дні американські військові вразили в Ірані майже 200 цілей.