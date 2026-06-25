Російський диктатор Володимир Путін не бажає припиняти війну проти України і висловлює готовність продовжувати військові дії ще щонайменше два роки.

Про це йдеться у публікації російського видання Верстка з посиланням на співрозмовника, близького до однієї з європейських розвідувальних служб.

Говорячи про нову хвилю мобілізації в РФ, він назвав її одним із «гіпотетичних жорстких заходів».

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Путін, за словами співрозмовника журналістів, «не хоче закінчувати війну і готовий воювати ще два-три роки».

«Є побоювання щодо нестабільності — у разі завершення бойових дій зараз, у такому стані, без серйозних успіхів», — зазначило джерело.

Тому розглядаються «жорсткі заходи, мобілізація та військова економіка».

«Військові нібито гарантують йому [Путіну] повний контроль над чотирма українськими регіонами за умови наявності людських ресурсів», — цитує видання свого співрозмовника.

Ще одне джерело журналістів, яке вказано як особу, що курує питання набору на контракт в одній із російських держкорпорацій, навело деталі можливої мобілізації. Він стверджує, що підготовчі заходи «до того, що ніколи не назвуть мобілізацією», вже тривають «кілька місяців». При цьому, за його словами, намагаються врахувати «помилки [мобілізації] 2022 року».

Він також заявив, що «починаючи з жовтня» військові окупаційної армії РФ будуть готові прийняти на навчання десятки тисяч осіб на полігонах. І, за його словами, такими партіями «розподілятимуть по діючих військах».

При цьому відповісти на запитання, чи є рішення про новий набір до військ остаточним, він не зміг, зазначивши, що «наше завдання — готуватися».

10 квітня президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що блокування месенджера Telegram у Росії може бути пов’язане з підготовкою до ухвалення Кремлем непопулярних рішень. Це, зокрема, закінчення війни або, навпаки, ескалація та посилення мобілізації.

19 квітня президент Зеленський повідомив, що Росії потрібна масштабна мобілізація для того, щоб спробувати повторити наступ на Україну або провести паралельний наступ із меншою кількістю бойових сил.

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27 травня український лідер за підсумками наради з військовими заявив, що держава-агресор готується до подальшого збільшення мобілізації, і саме з цим пов’язана активізація видачі мобілізаційних наказів.

3 червня газета The Wall Street Journal писала, що представники російського істеблішменту почали публічно закликати до припинення війни проти України через нездатність Москви вийти з глухого кута. Водночас Путін поки що не демонструє зміни своєї позиції.