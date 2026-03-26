«Втрачають страшну кількість людей». Зеленський розповів, чи може Росія оголосити велику мобілізацію

Російські війська зазнають величезних втрат на полі бою, країна-агресорка не встигає залучати та навчати своїх нових солдатів. Однак поки що Москва боялася оголосити масштабну мобілізацію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, фрагмент якого було опубліковано у його Telegram у четвер, 26 березня.

«Історично росіяни програють, стовідсотково. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей — 30−35 тисяч людей на місяць. Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти й точно не встигає навчати своїх людей», — зазначив Зеленський.

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Міркуючи стосовно можливої загальної мобілізації у РФ, президент вказав, що раніше Москва не наважувалася на такий крок.

«Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші», — заявив Володимир Зеленський.

Він також вказав, що гроші дозволяють Москві виробляти безпілотники та заохочувати росіян йти на війну заради великих виплат.

«Чому ми так сенситивно реагуємо на зняття санкцій? Тому що це гроші. А гроші - це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші — це дрони. Гроші — це люди. Люди — це контракти», — наголосив він.

Зеленський додав, що, якщо у Росії не вистачає грошей на виплати за контракти, її військові сили скорочуються.

17 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія за останні три місяці втратила на фронті майже 100 тисяч солдатів.

За його словами, 90% втрат, яких зазнають російські окупанти на фронті, спричинені українськими дронами.

23 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирськиий заявив, що протягом лише чотирьох діб, із 17 до 20 березня, російська армія втратила понад 6090 військовослужбовців убитими й пораненими.

Він підкреслив, що РФ кинула у «м'ясні штурми» десятки тисяч солдатів, однак ціна спроби наступу виявилася для окупантів. За його словами, протягом тижня загальні втрати окупантів склали близько 8710 осіб убитими і важкопораненими.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 26 березня, за минулу добу Росія втратила на війні проти України близько 1210 солдатів. Загальні втрати армії РФ становлять орієнтовно 1 292 170 військових вбитими та пораненими.