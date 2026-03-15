Зеленський розповів про необхідність нової зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США в Білому домі, 17 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент України Володимир Зеленський поки не проводив розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо санкцій проти країни-агресорки Росії . Для цього має відбутися особиста зустріч.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у суботу, 14 березня, пише агентство Інтерфакс-Україна.

За словами президента, позицію України Трамп знає.

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«У мене не було перемовин з президентом Сполучених Штатів Америки щодо санкцій цього разу. Але він українську позицію знає», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що між Києвом та Вашингтоном зберігається багато тем для обговорення. Вони стосуються як перемовин, так і співпраці у сфері безпілотників, а також ситуації на Близькому Сході.

«Думаю, що в нас є багато питань: і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом», — сказав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності особистої зустрічі з Трампом.

«Я думаю, нам потрібно зустрічатися вже з президентом», — сказав український лідер.

Зеленський повідомив, що команди України та США працюють, але є низка питань, «які стоять на місці».

Президент додав: «Нашим командам потрібно більше працювати над нашою зустріччю».

Минулого разу Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрічалися 22 січня 2026 року в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

5 березня президент США Дональд Трамп заявив, що «розчарований» діями Володимира Зеленського, бо він «має взятися за справу» та укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

За словами президента США, він вірить, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів щодо припинення війни.

В інтерв'ю телеканалу NBC News, яке вийшло 15 березня, Трамп заявив, що здивований «небажанням» президента Зеленського укласти мирну угоду.

Він також заявив, що Сполучені Штати «не потребують допомоги» у перехопленні іранських безпілотників на Близькому Сході. За його словами, президент України Володимир Зеленський — «остання людина, від якої нам потрібна допомога».

Крім того, Трамп запевнив, що санкції проти російської нафти будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході.