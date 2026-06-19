Президент України Володимир Зеленський виступає перед журналістами після прибуття на саміт лідерів ЄС у Брюсселі (Бельгія) 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, попри те, що він «безумець».

Про це Зеленський повідомив у коментарі журналістам, аудіозапис якого у п’ятницю, 19 червня, публікують Новини.LIVE.

«Путін хоче, що у нас все горіло, і він безумець — це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися на повну, щоб у нас була сильна позиція», — наголосив український лідер.

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Зеленський додав, що це стосується санкцій, конфіскації російських активів і фінансування України.

Президент також вказав, що російський диктатор боїться повернення своєї армії додому і попередив про посилення Росією ударів по Україні.

«Путін стає слабким, слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людям, ракетами й дронами», — заявив Зеленський, закликавши українців користуватися укриттями.

Останні пропозиції Зеленського зустрітись з Путіним та реакція на них

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Зеленський також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

15 червня Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіані.

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16 червня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков в черговий раз повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Також спікер Кремля стверджував, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

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Зеленський відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

«Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але ж це ігри. Ми не граємо у такі ігри», — сказав український лідер.

Він також заявив, що переговори можуть відбутися в нейтральній країні, а не в Україні чи Росії.

«Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході», — сказав український лідер.