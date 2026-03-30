Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, 27 березня 2026 року (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Скорочення прямої військової допомоги США і глобальна увага до війни з Іраном підштовхують Київ до того, щоб звертатися по фінансову і військову допомогу до інших партнерів.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі The Wall Street Journal (WSJ), присвяченому турне президента України Володимира Зеленського країнами Близького Сходу, які зазнають ударів з боку Ірану.

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Видання підкреслює, що український лідер здійснює його в пошуках нових багатих союзників.

Київ прагне переконати багаті країни Перської затоки, які після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну здебільшого дотримувалися нейтрального підходу, в тому, що у них є спільний ворог. І проти нього Україна є надійним партнером, пише WSJ.

Об'єднані Арабські Емірати і Саудівська Аравія проводили дипломатичні переговори і сприяли обміну полоненими, але водночас арабські країни не запроваджують антиросійських санкцій і утрималися від політичної ізоляції Москви.

«Зусилля Зеленського зі зміцнення нових зв’язків на Близькому Сході робляться в критичний для України момент», — констатує автор публікації.

Скорочення прямої військової допомоги США і загальна увага до війни з Іраном змушують Київ звертатися по допомогу до інших партнерів.

Україна вважає, що в обмін на надання свого обладнання та неперевершеного досвіду в боротьбі з безпілотниками на час потреби нафтовидобувних держав вона зможе завоювати їхню прихильність і заручитися їхньою підтримкою в питаннях відбудови, енергетичних потреб і стримування Росії за допомогою санкцій, пише WSJ.

Безпосереднім результатом поїздки Володимира Зеленського стало укладення двох стратегічних партнерських угод терміном на десять років. Україна уклала 10-річні угоди про співпрацю з Саудівською Аравією і Катаром, а ще одна угода перебуває на стадії розробки з ОАЕ. Ці угоди принесуть користь українським експортерам оборонної промисловості, їхня вартість становитиме мільярди доларів, оскільки країни оскільки хочуть налагодити спільне виробництво в Україні та регіоні.

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Ще одним пріоритетом для Зеленського в цьому турне була довгострокова співпраця в енергетичній сфері, зазначає WSJ. Президент заявив, що під час візиту на Близький Схід він домовився про постачання дизеля для України щонайменше на один рік.

26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ та Катар і зустрівся з лідерами держав. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.