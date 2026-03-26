«Так просто це не зникне». Зеленський попередив, яким країнам може загрожувати напад Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, є ризик подальшої ескалації. Для країн Балтії , зокрема.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю агентству Reuters, фрагмент якого у четвер, 26 березня, було опубліковано у його Telegram.

«Росіяни так внутрішньо розкачали цю війну, що якщо ми не зупинимо Путіна, то буде продовження. Він обере якусь маленьку країну: йому це потрібно. Він розігнав воєнну економіку та радикалізував росіян», — підкреслив Зеленський.

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За його словами, наразі в Росії частка молодих людей, які хочуть знищення України та Європи, а також хочуть повернення до радянського впливу та ідеї знищення НАТО сягнула 20−25%.

«Так просто це не зникне», — впевнений український лідер.

Тому, наголосив Зеленський, російський диктатор опиниться перед вибором.

«Розкол у суспільстві або зробити пару кроків і в якусь із балтійських держав, поставити праву ногу або ліву. Він обере друге», — попередив Зеленський, додавши, що Путін не буде ризикувати ані своїм життям, ані внутрішньою стабільністю.

З вересня 2025 року Росія посилила гібридні атаки на низку європейських країн, застосовуючи авіацію та дрони.

У жовтні аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підкреслювали, що Росія прискорила кампанію з підготовки до можливої ​​майбутньої війни з НАТО та перейшла до етапу формування інформаційно-психологічного підґрунтя.

У грудні тоді ще очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія скоротила терміни підготовки до потенційних військових дій у Європі та планує окупацію країн Балтії.