Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення 13 червня.

«Враховуючи довготривалі наміри Росії - те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, — це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно. Треба все це брати до уваги. Безпекові виклики від Росії - не на рік і не на п’ять років. Росія обрала довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію і під неї будує свою політику», — заявив президент України, додавши, що «нічого іншого з Москви не чутно».

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Також Зеленський зазначив, що росіяни намагаються підкупити тих чи інших політиків тими чи іншими вигодами, щоб вони «просто продали» Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи.

«Зрештою вони програють, як Орбан, але багато хто все одно намагається подружитись із путінськими гаманцями й заплющують очі на те, що відбувається реально. Я хочу подякувати всім тим, хто все ж таки бореться за свої народи й за інтереси Європи та за безпеку у Європі, безпеку з Україною», — сказав президент України.

Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та Президенту Євроради Антоніу Кошті за спільну роботу, а також європейським лідерам, які ухвалюють сильні та справедливі рішення, і привітав Молдову з прогресом на шляху євроінтеграції.

«Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз», — зауважив Зеленський.

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12 червня головуючий в Раді Європейського союзу Кіпр офіційно оголосив про проведення 15 червня міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, на яких буде відкритий перший переговорний кластер щодо вступу в Європейський Союз.

11 червня фінське видання Yle з посиланням на аналіз супутникових знімків та дані розвідки написало, що Росія будує нову велику військову базу у селі Нова Вілга в Республіці Карелія, поблизу східного кордону Фінляндії - і це перший абсолютно новий об'єкт такого масштабу з часів розпаду СРСР.