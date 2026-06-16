Зеленський відхилив умови Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потенційна зустріч з російським диктатором може відбутися в нейтральній країні (Фото: Володимир Зеленський / Telegram)

Про це Зеленський заявив у вівторок, 16 червня, відповідаючи на запитання журналістів на полях саміту G7.

Він зазначив, що Україна не гратиме «ігри».

"Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але ж це ігри. Ми не граємо у такі ігри", — сказав український лідер.

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Володимир Зеленський також заявив, що переговори можуть відбутися в нейтральній країні, а не в Україні чи Росії.

«Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході», — сказав український лідер.

Раніше 16 червня спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков в черговий раз повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Також спікер Кремля стверджував, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Ев’ян-ле-Бен.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Зеленський також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента.

Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

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Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).