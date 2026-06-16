«Дай Бог, вийде цього разу». Зеленський розповів, про що говорив з Трампом на полях саміту G7

Президент США Дональд Трамп, державний секретар США Марко Рубіо та президент України Володимир Зеленський розмовляють на полях саміту G7, Ев’ян-ле-Бен (Франція), 16 червня 2026 року (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у вівторок, 16 червня, він порушив питання про отримання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

Про це Зеленський розповів журналістам після зустрічі з американським лідером на полях саміту G7 у Ев’ян-ле-Бен (Франція), пише Інтерфакс.

«Я піднімав питання, ми говорили про це з президентом Трампом, наші команди будуть працювати, дай Бог, вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет», — сказав Зеленський.

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Він також повідомив, що під час зустрічей з іншими учасниками саміту говорив про потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони.

«Всі будуть допомагати, абсолютно вся „сімка“ буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист. Ми говорили і про системи, і про ракети», — повідомив президент України, додавши, що поки не розкриватиме деталей.

Раніше 16 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту G7.

Зазначалося, що це була перша особиста зустріч між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці.

Пізніше в Telegram-каналі українського лідера були опубліковані фото, зроблені під час його спілкування з Трампом.

До розмови двох лідерів також доєдналися держсекретар США Марко Рубіо та секретар Ради національної безпеки України (РНБО) Рустем Умєров.

Згодом Трамп заявив, що сьогодні у нього відбулася «дуже хороша» зустріч з Зеленським і наголосив, що Росія має укласти угоду.