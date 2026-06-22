«Дуже допоміг». Зеленський розповів подробиці нових переговорів з Трампом, про що домовилися та роль Макрона

Президент США Дональд Трамп, державний секретар США Марко Рубіо та президент України Володимир Зеленський розмовляють на полях саміту G7, Евіан-ле-Бен (Франція), 16 червня 2026 року (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент Володимир Зеленський повідомив подробиці переговорів з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 у Франції, який, за словами українського лідера, став «дуже позитивним» для України.

Зеленський в інтерв'ю телеведучій ТСН Аллі Мазур розповів, що спочатку на полях саміту його зустріч з Трампом відбулася за участю президента Франції Еммануеля Макрона.

Реклама

«Еммануель зустрів мене, ми в окремій кімнаті дочекалися президента Трампа, привіталися, обмінялися деякими важливими речами. Достатньо коротко. Потім пішли на засідання G7, до всіх доєдналися», — повідомив Зеленський.

Згодом переговори з Трампом продовжилися.

«Після G7 ми залишилися з президентом Сполучених Штатів Америки та секретарем [Марко] Рубіо проговорити всі наші додаткові питання. Вони стосувалися багатьох речей: від повернення санкцій до ліцензій на ППО. Цього разу це стало достатньо публічно — що американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії», — наголосив Володимир Зеленський.

За словами президента, зараз усі погоджуються з тим, що Україна має всі технічні можливості для виробництва ракет до систем Patriot.

«Для цього потрібні ліцензії від Сполучених Штатів. Зараз потрібен ok особисто від Трампа», — вказав президент.

На ремарку ведучої, що Трамп після візиту до Франції заявив, що планує звернутися до американських оборонних компаній з проханням, щоб вони виготовляли ракети для ППО за ліцензіями в Європі та Україні, тобто є чітко сформульований намір, Зеленський зазначив, що «Еммануель дуже допоміг».

Також між Зеленським, Трампом і Макроном відбулася ще одна розмова.

«Вони [Трамп і Макрон] полетіли у Версаль після G7, і я прилетів в Брюсель. В нас ще був вночі phone call Емануель, Дональд і я. Ми ще втрьох розмовляли по всіх цих питаннях, які ми піднімали на G7», — уточнив Зеленський.

Він додав, що є ще «окремо одне питання», але поки без деталей, тому що насамперед «потрібне позитивне рішення».

Реклама:

Зеленський уточнив, що ця розмова тривала близько сорока хвилин і резюмував, що цей G7 був «позитивний для України».

Саміт країн великої сімки (G7) який відбувся у курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Емманюеля Макрона 15−17 червня.

Коментуючи підсумки, президент Володимир Зеленський повідомив, що лідери Великої сімки домовилися про посилення протиповітряної оборони України та погодили нові кроки для тиску на країну-агресорку Росію.

Він наголосив, що Україна та Велика сімка мають спільне розуміння головних викликів та «глобальну єдність», що зменшує можливість РФ продовжувати війну.