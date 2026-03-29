Президент України Володимир Зеленський прибув до Йорданії з офіційним візитом, 29 березня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Zelenskiy Official / Telegram)

У межах візиту до країн Близького Сходу президент України Володимир Зеленський у неділю, 29 березня, прибув до Йорданії, де проведе низку важливих переговорів.

Про це йдеться в дописі, опублікованому на офіційному Telegram-каналі президента.

«Сьогодні в Йорданії. Найголовніше — безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок», — повідомляється в описі до відео.

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Також підкреслюється, що очікуються «важливі зустрічі».

26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

Також Зеленський повідомив, що обговорив важливі моменти щодо захисту неба з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ і Катар.

Згодом він оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічної співпраці з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що підписана між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар угода формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам та посилення спроможностей захисту.

Крім того, документ передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.