«Це слабкість». Зеленський різко висловився щодо концепції «зберегти обличчя Путіну»

Російський диктатор Володимир Путін і посланник Трампа Стів Віткофф під час зустрічі в Москві 6 серпня 2025 року (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський розкритикував хибну думку окремих міжнародних посередників, які вважають, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити війну проти України, але для цього йому потрібно «зберегти обличчя».

В інтерв'ю телеведучій ТСН Аллі Мазур Зеленський наголосив, що Путін не хоче припиняти бойові дії.

«Треба примушувати, і сильними речами від Америки — це санкції передусім. Номер один. Ми дуже надіємося, що будуть санкції, буде різний економічний тиск», — наголосив президент.

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Втім, за словами Зеленського, у деяких учасників переговорного процесу є інша концепція.

«У чому є проблема, на мій погляд: у тому, що коли група переговорників, Стів [Віткофф] і Джаред [Кушнер], їдуть до Москви, вони дуже часто повертаються з емоціями, що Путін хоче завершити прямо зараз, він просто не знає, як йому зберегти обличчя», — зазначив український лідер.

Володимир Зеленський наголосив, що такий хід думок є хибним.

«Я проти такої концепції — шукати, як зберегти обличчя Путіну. Я говорив про це. Ви можете показувати, і за цим може бути цей зміст, якщо ви хочете. Показувати нам ваші пропозиції. Але я працювати над тим, щоб він міг зберегти обличчя, точно не буду», — наголосив президент України.

Він також вказав, що це стане великою помилкою світу.

«Я вважаю, що це в принципі геополітична помилка всього світу. Це слабкість, яка була після Криму. Слабкість, яка може бути зараз», — зазначив Зеленський.

Президент вкотре наголосив, що Україна не погодиться на вихід своїх військ із території Донецької області. Він також зазначив, що російський диктатор прагне захопити всю територію України, тож «працювати треба з цим бажанням».

Після тристоронніх зустрічей на початку 2026 року переговори у форматі Україна — РФ — США були призупинені через війну в Ірані.

7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, доки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи на це не піде.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимиру Путіну, у якому закликав покласти край війні «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Український президент також заявив про готовність заморозити лінію фронту.

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Путін відхилив пропозицію про зустріч.

19 червня Зеленський заявив, що Путін боїться повернення російських військових додому, тому не хоче припинення війни в Україні.

«Путін не хоче зупинятися, і всі його розмови про те, що він хоче миру, — це брехня», — наголосив український лідер.

Він також назвав головну мету російського диктатора. Це, словами Зеленського, повернення Радянського Союзу.