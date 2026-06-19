«Тому нам так непросто». Зеленський назвав головну мету Путіна

Про це Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, йдеться в офіційному Telegram-каналі українського лідера.

«Путін буде в Кремлі до смерті, і в нього одна ціль — це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так непросто», — зазначив президент.

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Він також наголосив, що Україна де-факто стала другою армією НАТО.

«Україна сьогодні де-факто — друга армія НАТО, яка не поступається другій армії світу. І тому ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. Це вже факт, визнаний усіма лідерами», — підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також вказав, що російський диктатор боїться повернення своєї армії додому і попередив про посилення Росією ударів по Україні.

«Путін стає слабким, слабшає і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людям, ракетами й дронами», — заявив Зеленський, закликавши українців користуватися укриттями.

Крім того, він підкреслив, що Україна готова до перемовин з російським диктатором, незважаючи на те, що він безумець.

У травні 2025 року радник російського диктатора Антон Кобяков стверджував, що СРСР продовжує існувати, бо нібито було «порушено процедуру так званого розпуску».

Також у травні член комітету російської Держдуми з оборони Віктор Соболєв в інтерв'ю пропагандистам заявив, що розв’язанням цілей так званої «СВО» буде створення «союзної держави», до якої, згідно з його фантазіями, має увійти Україна.

Коментуючи озвучену Соболєвим нісенітницю, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що ідею «єдиної держави» у вигляді РФ, Білорусі та України диктатор Володимир Путін озвучив ще 2001 року на зустрічі з главою РБ Олександром Лукашенком і тодішнім президентом України Леонідом Кучмою у Вітебську.