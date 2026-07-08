Говорили більше години. Зеленський розкрив деталі сьогоднішньої зустрічі з Навроцьким

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Глава держави каже, що розмова була «важлива і потрібна». Зеленський і Навроцький говорили більше години.

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», — зазначив український президент.

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Раніше у середу Навроцький повідомив, що зустрічався із Зеленським під час вечері лідерів перед самітом НАТО в Анкарі. Він наголосив на важливості діалогу між Україною і Польщею попри двосторонні суперечності.

«Вчора я під час вечері розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні, аби поговорити», — сказав Навроцький.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня Навроцький позбавив Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Він обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Зеленський після цього порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994−2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005−2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014−2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення Нової пошти.

На тлі загострення відносин Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Зеленський оголосив, що направив до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

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Польське видання Onet з посиланням на джерела повідомило, що в уряді Польщі «здивовані» рішенням Зеленського і вважають, що законопроєкт може погіршити відносини між країнами.

3 липня у Варшаві відбулася зустріч Андрія Сибіги та його польського колеги Радослава Сікорського, під час якої Сибіга запропонував пакет антикризових заходів. Серед них — організація зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни.