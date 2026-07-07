Володимир та Олена Зеленські прибули до Анкари на саміт НАТО

У вівторок, 7 липня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Анкари для участі у саміті НАТО .

Про це пише Новини.Live.

Очікується, що першого дня саміту, 7 липня, робота розпочнеться з Форуму оборонної промисловості НАТО, де з основною промовою виступить генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Пізніше очікується коротка спільна заява Рютте та Зеленського.

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У другій половині дня для глав держав і урядів, а також їхніх подружжів заплановано офіційний прийом і вечерю. У цей же час відбудуться засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ, а також зустріч міністрів оборони країн Альянсу з представниками Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії.

Основне засідання Північноатлантичної ради за участю глав держав і урядів заплановане на середу, 8 липня о 11:45. Повідомлявсь, що о 15:00 Рютте проведе пресконференцію, на якій підсумує результати саміту.

Саміт в Анкарі — головне

7−8 липня світові лідери 32 країн Північноатлантичного альянсу зберуться на саміт НАТО в Анкарі (Туреччина). Серед 32 лідерів країн-членів НАТО буде і президент США Дональд Трамп. Як нагадує Reuters, ключовим тлом саміту стане тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу, зокрема через Гренландію та війну в Ірані.

Поточна ситуація у війні Росії проти України стане ще однією з провідних тем зустрічі лідерів НАТО в Туреччині.

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Напередодні саміту Росія розгорнула «балістичний терор» проти Києва, завдавши по столиці України низки масованих ударів із використанням десятків балістичних, крилатих ракет, Цирконів та сотень дронів. Станом на ранок 7 липня відомо про 19 жертв російської атаки.

У Білому домі раніше підтвердили, що президент США Дональд Трамп матиме двосторонню зустріч із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Кілька тижнів тому під час саміту G7 президент України намагався донести до американської сторони прохання України про отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Як очікується, цього разу Зеленський теж підніме питання гострої нестачі ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot в Україні.