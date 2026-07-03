Російський диктатор Володимир Путін вітає посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа під час зустрічі в Москві, Росія, 25 квітня 2025 року (Фото: Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Pool via REUTERS)

У Москві, попри розчарування, чекають на повернення спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Альтернативи посередництву Вашингтона не з’явилося.

Про це йдеться в розгорнутому матеріалі The New York Times (NYT).

У публікації нагадується, що остання зустріч українських і російських офіційних осіб відбулася в лютому у Швейцарії, між ними сиділи Віткофф і Кушнер.

Реклама

У наступні місяці увага Вашингтона була зосереджена на війні проти Ірану, навіть попри ескалацію бойових дій у війні РФ проти України.

Для Москви та Києва Віткофф і Кушнер є цінними контактами, оскільки вони мають прямий зв’язок із президентом США Дональдом Трампом, зазначає NYT.

Як розповів виданню посадовець, який побажав залишитися анонімним, спецпредставники глави Білого дому майже щодня підтримували зв’язок з українськими та російськими посадовцями й проводили особисті зустрічі, які не афішувалися. Він також повідомив, що Кушнер і Віткофф були готові відвідати Росію чи Україну в разі потреби, але не поїхали б туди, як він висловився, «заради фотосесії».

У Москві розраховують на відновлення співпраці з Віткоффом і Кушнером, повідомили NYT поінформовані джерела.

Так, за словами директора Женевського центру політики безпеки Томаса Гремінгера, у РФ «відчайдушно чекають» на їхнє повернення. Він також вважає, що щодо спецпосланців Трампа в Москві «панує сильне розчарування», однак «ні в кого немає альтернативи посередництву США».

Російський диктатор Володимир Путін особливо цінує відносини з Віткоффом, повідомили виданню два джерела. Російський диктатор розглядає близького друга Трампа як надзвичайно важливий канал для досягнення цілей Кремля, реалізацію яких можуть забезпечити лише США. Серед цих цілей — невступ України до НАТО.

Утім, у Москві були розчаровані нерівномірним характером візитів Кушнера та Віткоффа й відсутністю реальних дій, розповіли NYT джерела.

Віткофф зустрічався з Путіним сім разів відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, зазначає видання. Натомість в Україні він не був жодного разу.

Реклама:

На думку критиків, пише NYT, Віткофф і Кушнер прагнули укласти мирну угоду між Києвом і Москвою, яка винагородила б Росію за її війну. Тому дехто вважає, що те, що вони переключили увагу на Іран, пішло Україні лише на користь, оскільки зменшило тиск на президента Зеленського з вимогою погодитися на умови Кремля.

1 червня голова Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує на візит американської делегації до Києва найближчим часом.

2 липня президент України Володимир Зеленський також заявив, що Україна очікує на візит представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які раніше висловлювали намір приїхати до Києва, щоб ознайомитися із ситуацією на місці.

Глава держави зазначив, що після такого візиту американська сторона могла б донести до Росії необхідність якнайшвидшого початку переговорів про припинення війни.