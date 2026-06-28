Коли російський диктатор Володимир Путін панікує, він схильний приймати поспішні та помилкові рішення, пише Галеотті (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Київ сподівається, що, погрожуючи російському диктатору Володимиру Путіну втратою окупованого ним Криму , змусить його сісти за стіл переговорів. Однак існує ризик, що це, навпаки, підштовхне Кремль до ескалації конфлікту.

Про це пише оглядач, експерт зі Східної Європи Марк Галеотті для The Sunday Times, нагадуючи, що Крим має для Путіна величезне значення як у стратегічному, так і в політичному плані.

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Український уряд зобов’язався відновити контроль над усіма окупованими Росією територіями, при цьому негласно передбачається, що Києву доведеться прийняти фактичний контроль Москви над Кримом як ціну миру, зазначає Галеотті. Тож російському диктатору необхідно буде вести переговори на умовах Києва, якщо він хоче припинити блокаду та усунути загрозу півострову.

Президент України Володимир Зеленський, судячи з усього, впевнений у життєздатності цієї стратегії. Зокрема, український лідер затвердив проведення Службою безпеки України (СБУ) 40-денної «операції з чинення тиску на державу-агресора з метою спонукати її до припинення війни».

Оптимістично налаштований також міністр оборони України Михайло Федоров, вважає автор статті. Галеотті констатує, що в той час як у Києві панує нова впевненість, у Росії наростає песимізм.

Однак результат може виявитися набагато менш передбачуваним і керованим, ніж, ймовірно, вважає Володимир Зеленський. Автор публікації описує два підходи до війни проти України, які панують у російській еліті.

Як зазначає Марк Галеотті, є прагматики, які вважають, що Росії необхідно заморозити конфлікт. На їхню думку, Москві краще утримувати те, що вже окуповано, оголосити про свою перемогу та розпочати переговори, домагаючись скасування хоча б частини західних санкцій і припинення ударів Сил оборони вглиб РФ.

Водночас відповідь табору максималістів — ескалація, зокрема з мобілізацією сотень тисяч резервістів і, можливо, більш агресивними операціями проти європейських заводів, які постачають Україні зброю, пише оглядач.

Така стратегія була б дуже ризикованою, але для прихильників жорсткої лінії, які не вірять у здатність України протистояти наступу свіжих військ, це хороший хід. Водночас Путін зберігає обережність і поки що, ймовірно, не переконаний.

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Втім, коли російський диктатор панікує, він схильний робити поспішні й невдалі кроки, застерігає Марк Галеотті. Якщо Путін боїться, що втрата півострова призведе до його падіння, він може сісти за стіл переговорів, але з таким самим успіхом і піддатися на вмовляння підвищити ставки.

24 червня заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває в той момент, коли вона виграє війну проти Росії.

У свою чергу журналісти The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляли, що глава Білого дому в приватному порядку порадив президенту України Володимиру Зеленському діяти «сміливіше» щодо РФ.

Водночас 24 червня видання CNBC писало, що європейські аналітики вважають: успішні атаки вглиб російської території та посилення тиску на окупований Крим можуть не тільки змінити хід війни на користь Києва, а й спровокувати нову ескалацію з боку Москви.

25 червня президент Зеленський затвердив «40-денну операцію впливу на державу-агресора з метою спонукання до припинення війни».

26 червня так званий «глава» Криму Сергій Аксьонов оголосив режим надзвичайної ситуації на півострові, починаючи з 13:00. Він стверджував, що це необхідно насамперед для вирішення економічних завдань.

Цьому передували масштабні відключення світла та посилення паливної кризи у Криму. «Влада» заявляла про закриття дитячих таборів та зірваний туристичний сезон.