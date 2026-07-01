Путін не піде на загальну мобілізацію чи застосування ядерної зброї - Безсмертний пояснив чому

Застосування ядерної зброї та оголошення загальної мобілізації в Росії створили б для Володимира Путіна додаткові проблеми, вважає Роман Безсмертний (Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Політик, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний в ефірі Radio NV висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін не оголосить в Росії загальну мобілізацію і не наважиться застосувати тактичну ядерну зброю.

«Те, що широко обговорюється, і це добре, що обговорюється — питання оголошення загальної мобілізації (в Росії - ред.) або, скажімо, друга річ, яку теж проговорюють, — застосування (Росією — ред.) тактичної ядерної зброї - ці два кроки неможливі. Бо вони не вирішують проблеми (Володимира Путіна — ред.), а створюють додаткові труднощі, навіть катастрофічного характеру», — сказав Безсмертний в інтерв'ю Radio NV.

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Водночас він висловив переконання, що Росія готує Білорусь як плацдарм для проведення операцій проти країн Балтії, Скандинавії чи британських остовів.

«Використання гібридної і комбінованої операції проти якоїсь країни або частини країни, зайняття якогось острова — цей варіант можливий. Причому, якщо він буде робитися з максимальним інформаційним поширенням і якимось інформаційним вибуховим ефектом, безумовно, на це московський диктатор піде. Тому тут є величезною послуга Білорусі. Річ у тім, що Білорусь і Калінінградська область, де знаходяться найпотужніші антени, які забезпечують зв’язок зі стратегічними бомбардувальниками, з підводними човнами, вони можуть управляти операціями, зокрема у відкритому океані», — зазначив дипломат.

Раніше журналіст Михайло Фішман в інтерв'ю Radio NV розповів, що російський диктатор Володимир Путін не хоче застососовувати варіанти ескалації війни Росії проти України, бо вони передбачають великі ризики.