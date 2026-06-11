Російський диктатор Володимир Путін сподівається на зимовий наступ проти України, оскільки ситуація в російській економіці продовжує погіршуватися, а сам він стає дедалі більш відчайдушним.

Про це пише New York Post (NYP), спираючись на думку експертів.

Так, на думку старшого наукового співробітника Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марії Снєгової, після невдалого весняного наступу, за підсумками якого країна-агресор Росія втратила більше територій, ніж окупувала, Кремль, імовірно, планує великомасштабний наступ взимку. Ворог сподівається завдати Україні максимальної шкоди.

Реклама

«Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари і створити гуманітарну кризу, з метою домогтися поступок у питанні Донбасу», — цитує видання Снєгову.

На її думку, удари будуть ще масштабнішими, ніж минулої зими, коли росіяни щодня запускали величезну кількість БПЛА і ракет, атакуючи критично важливу цивільну інфраструктуру України.

За словами Снєгової, сувора зима, як і раніше, посідає особливе місце у свідомості українців, і Путін, судячи з усього, хоче використати страх, у відчайдушній спробі вилізти із ситуації, в якій опинився.

Зі свого боку керівниця російської групи і заступниця директора проєкту Cognitive Warfare в Інституті вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко попередила, що Росія може розширити список цілей і почати сильніше атакувати залізничну інфраструктуру та об'єкти водопостачання.

Експерти нагадують, що Путін стикається зі зростаючим тиском через внутрішні проблеми РФ. Так, дефіцит федерального бюджету країни за перші п’ять місяців року досяг 81,4 млрд доларів, що вдвічі більше за показники аналогічного періоду минулого року. Водночас витрати бюджету зросли на 17%, тоді як доходи від продажу нафти і газу зменшилися майже на 30%. Золоті резерви РФ у квітні також скоротилися на 5,7 тонни, що стало найрізкішим падінням за останні 25 років.

Економічні проблеми дедалі сильніше позначаються на здатності РФ поповнювати свою армію. Так, темпи набору контрактників знизилися приблизно до 30 тисяч осіб на місяць, що менше рівня бойових втрат окупантів.

5 червня російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори про припинення війни на рівні лідерів і підтвердив бажання досягти своїх військових цілей в Україні.

Реклама:

Зокрема, російський диктатор заявив, що російські війська захопили «дві тисячі чотириста сорок тисяч квадратних кілометрів« (імовірно, це означає 2440 квадратних кілометрів, а не 2,4 мільйона квадратних кілометрів, що є площею набагато більшою, ніж Україна).

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що українські війська звільнили більше території, ніж російська армія окупувала у квітні та травні, що свідчить про зниження бойових показників РФ.