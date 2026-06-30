Російського диктатора Володимира Путіна можуть повалити протягом трьох років, якщо поточна ситуація збережеться або погіршиться, написав незалежний журналіст Мелік Кайлан у своїй колонці для Forbes .

Журналіст зазначає, що сценарії його падіння варіюються від швидкого вбивства до показового процесу, а причинами можуть стати нові атаки з боку України, внутрішні заворушення або відмова Китаю від підтримки.

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Автор статті нагадує, що історично зміна режимів у Росії відбувалася вже двічі за останнє століття через військові кампанії — Першу світову війну та вторгнення в Афганістан.

При цьому, у міру посилення тиску на Путіна, еліта навколо нього замислюється про власну долю. Журналіст підкреслює, що росіяни у всіх проблемах спочатку звинувачуватимуть саме еліту навколо Путіна, припускаючи, що вона захищає його від усвідомлення та виправлення ситуації. Саме тому еліта підніме заколот ще до можливого повстання в російській армії, зазначає Кайлан.

Зокрема, зазначає журналіст, у Путіна є власні підрозділи особистої охорони, включаючи низку силових структур, таких як ФСБ, війська МВС або національна гвардія, а також 30 тисяч співробітників безпосередньої охорони, поліції, які протистоять один одному протягом багатьох років. Кайлан вважає, що громадянська війна між силовиками — один із можливих сценаріїв.

При цьому питання про те, як закінчиться правління Путіна, значною мірою залежить від того, який результат планується, зазначив автор статті. Швидке вбивство Путіна та подальша боротьба за владу означають нейтралізацію загрози на ранній стадії, перш ніж його поплічники зможуть зреагувати. Але це виключає можливість влаштувати показовий процес і зробити його «цапом відбувайлом».

Як приклад журналіст наводить правління румунського диктатора Ніколае Чаушеску. За часів холодної війни його стратили вищі військові чини, тоді як колишня еліта продовжила керувати країною в рамках «номінально демократичної системи».

Про те, що подібні сценарії можливі, свідчить недавня загадкова смерть союзника і друга Путіна — Сергія Іванова. Його роками вважали ймовірним наступником чинного російського диктатора.

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«Подібні інциденти створюють проблеми для Путіна. У міру того, як потенційні суперники швидко усуваються, інші починають відчувати себе в небезпеці й виступати проти нього на випередження», — йдеться в матеріалі.

При цьому журналіст зазначає, що в умовах зростаючої параної будь-що може стати тригером. Зокрема, це можуть бути масштабні атаки на Москву, нестача продовольства, сепаратистські повстання в таких регіонах, як Татарстан, Башкортостан чи Чечня, а також деокупація Криму.

Також важливим фактором залишаються дії Китаю. Якщо Пекін вирішить, що ослаблення Путіна як лідера становить загрозу для його власних інтересів, він може спровокувати його падіння різними способами, наприклад, припинивши військову допомогу або вторгнувшись до Сибіру, зазначає журналіст.

«Дні Путіна полічені. Якщо ця тенденція збережеться або погіршиться, його, ймовірно, повалять протягом трьох років», — підкреслюється в статті.

4 травня одразу кілька ЗМІ оприлюднили деталі звіту однієї з європейських розвідок про те, як російський диктатор Володимир Путін почав ще більше боятися замаху та як протягом останніх місяців було посилено заходи безпеки навколо нього.