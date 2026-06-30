Російський диктатор Володимир Путін виголошує промову на з'їзді партії «Єдина Росія» у Москві, 28 червня 2026 року (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Намір російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України, незважаючи на зростаюче невдоволення населення РФ, виявив дилему перед парламентськими виборами, призначеними у РФ на вересень. Або захищати себе від наслідків військових дій, або протистояти їм, намагаючись зміцнити позиції правлячої партії.

Про це пише Financial Times (FT) за підсумками XXIII з'їзду Єдиної Росії (ЄР), на якому виступив Путін.

У публікації зазначається, що російське суспільство в основному спрямовує своє невдоволення на «Єдину Росію», а не на самого диктатора, який не є її членом. Рейтинг політичної сили коливається в районі 30%.

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Однак цього року Кремль пішов на незвичайний крок, ще тісніше пов’язавши Володимира Путіна з «Єдиною Росією».

На відкритті XXIII з'їзду Єдиної Росії 28 червня були вивішені плакати з гаслом «Бути за Путіна — базовий мінімум», і партія вперше з 2007 року назвала себе «партією президента».

Однак нормування палива та відключення інтернету підірвали моральний дух росіян. Заяви російського диктатора про те, що окупаційні війська РФ перемагають, починають дратувати населення, тоді як українські безпілотники вже досягають Москви та Санкт-Петербурга.

Видання наводить коментар московського політолога Андрія Колесникова, який зазначив, що спроби Путіна заспокоїти людей виглядають як «мантра — ніби він намагається переконати самого себе, що все гаразд».

Він також зазначив, що, відхиливши пропозицію України припинити удари на великі відстані шляхом обмеженого припинення вогню, російський диктатор дав зрозуміти, що «він відмовляється від усіх варіантів мирного вирішення проблеми, бо боїться втратити ініціативу».

Аналітик додав, що «це поганий знак». За словами Колесникова, Путін не погодиться ні на які поступки, навіть на шкоду собі, «він сповнений образи та рішучості».

Незважаючи на те, що Кремль тримає під жорстким контролем голосування в РФ і допускає до виборів лише обраних кандидатів, парламентські вибори все ж є важливим барометром невдоволення. Коли навесні невдоволення через відключення інтернету почало набирати обертів, представники Єдиної Росії стали дистанціюватися від непопулярних заходів, які раніше вони підтримували, пише FT.

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У публікації також наводиться думка Івана Філіппова, автора книги про російську спільноту Z-блогерів, яка готується до виходу. Він заявив, що зміна стратегії щодо Єдиної Росії є показником зростаючої ізоляції Путіна.

Філіппов зазначив, що в нинішніх умовах зробити Володимира Путіна обличчям найнепопулярнішої політичної сили в країні — «це незрозуміле рішення, яке міг би прийняти лише той, хто живе в паралельній реальності».

Водночас російський політолог Михайло Виноградов вважає, що Кремль робить ставку на те, що зростання соціального невдоволення вдасться перечекати і можна буде повернутися до колишнього стану речей.

26 червня видання The New York Times з посиланням на дані соціологічного дослідження проурядового російського Фонду Громадська думка (ФОМ) за 19−21 червня повідомило, що рівень підтримки Путіна впав до найнижчої позначки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Падіння рейтингу прискорилося після того, як тривалі й інтенсивні удари Сил оборони України по військовій інфраструктурі в Криму остаточно зруйнували звичний уклад життя на окупованому півострові, змусивши місцеву колабораціоністську владу ввести режим надзвичайного стану.

У звіті за 28 червня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що російський диктатор Володимир Путін під час виступу на з'їзді своєї партії «Єдина Росія» підтвердив намір досягати цілей у війні проти України військовими засобами та відкинув дипломатичні шляхи припинення агресії.