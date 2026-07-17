Україна відкриє всі архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки щодо Волинської трагедії —Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відкриє всі архіви Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій на Волині 1943–1944 років.

Про це Зеленський написав у Telegram у п’ятницю, 17 липня, за підсумками наради щодо політики на польському напрямку.

«Польща відчутно підтримала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення, і ми вдячні Польщі. Захист незалежності України прямо означає посилення незалежності Польщі», — наголосив він.

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Крім відкриття архівів щодо Волинської трагедії, Володимир Зеленський анонсував рішення щодо збільшення дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.

«Разом із польською стороною маємо забезпечити більшу спроможність для проведення таких робіт», — зазначив він.

Також на нараді обговорювались можливі формати для розширення діалогу між суспільствами України та Польщі. Президент Зеленський заявив, що керівник Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров підготує і представить «системні пропозиції».

Зеленський звернувся до урядовців та профільного комітету Верховної Ради з проханням розглянути можливість збільшити фінансове та інше забезпечення Українського інституту національної пам’яті.

«Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності», — пояснив президент.

Волинська трагедія. Ключові події / Інфографіка: NV

Того самого дня, 17 липня, Сейм Польщі одностайно ухвалив резолюцію про вшанування пам’яті жертв Волинської трагедії 1943−1944 років. Польські парламентарі акцентували на важливості пошуку останків, проведення ексгумацій та гідного поховання загиблих внаслідок трагічних подій на Волині. Депутат-доповідач Тадеуш Самборський під час виступу в Сеймі наполягав, що здебільшого жертвами були «беззахисні мешканці сіл і міст», які загинули через дії «українських націоналістичних формувань».