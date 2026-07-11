Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт на Волині

11 липня, 21:50
Володимир Зеленський наголосив, що повна правда — це те, що необхідно (Фото: president.gov.ua)

Володимир Зеленський наголосив, що повна правда — це те, що необхідно (Фото: president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт у селах, де можуть бути поховання жертв Волинської трагедії.

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення 11 липня.

«У цей день щороку Польща та Україна вшановують памʼять людей — мирних людей, які були вбиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави — і тут, в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих в ті роки: там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити», — заявив президент.

Реклама

Читайте також:
Буданов заявив, що Польща готує низку «ескалаційних кроків» до річниці Волинської трагедії

Він зазначив, що за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька, та наголосив, що повна правда та християнське вшанування загиблих — «це те, що потрібно».

Крім того, Зеленський нагадав, що зараз Україна та Польща мають одну спільну загрозу, «і це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села, і зветься ця загроза Росією».

«Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів — майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи», — заявив президент України.

Читайте також:
Посол України вшанував жертв Волинської трагедії у Варшаві

Конфлікт України та Польщі — що відомо

19 червня Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння підрозділу ЗСУ назви на честь Героїв УПА. Зеленський порівняв польського президента з Віктором Орбаном і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня від польських нагород відмовилися Кирило Буданов, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Зеленський відправив орден Білого Орла назад.

Читайте також:
Одного з поляків, які влаштували «перевірку на Бандеру», підозрюють у шпигунстві на користь Росії — ЗМІ

Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську 25−26 червня — делегацію очолила Юлія Свириденко. 28 червня Зеленський оголосив про законопроєкт про Український національний пантеон, який у Варшаві сприйняли негативно.

3 липня очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським і запропонував пакет антикризових заходів, зокрема зустріч істориків-експертів з питань Другої світової війни.

8 липня Зеленський зустрівся з Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Зеленський заявив, що спільна загроза для обох країн — Росія, і сторони домовилися продовжити діалог. Навроцький сказав, що вирішити історичні суперечки не вдалося, хоча розмова була конструктивною, і повторив, що «символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України».

11 липня Навроцький під час заходів з нагоди місцевого дня пам’яті жертв Волинської трагедії закликав польський парламент ухвалити закон про заборону в країні червоно-чорного прапора — стяга, який використовувала Організація українських націоналістів (ОУН) та її бойове крило, Українська повстанська армія (УПА).

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Україна-Польща Волинська трагедія Володимир Зеленський

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies