Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт на Волині

Володимир Зеленський наголосив, що повна правда — це те, що необхідно (Фото: president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у прискоренні пошукових робіт у селах, де можуть бути поховання жертв Волинської трагедії .

Про це Зеленський сказав під час відеозвернення 11 липня.

«У цей день щороку Польща та Україна вшановують памʼять людей — мирних людей, які були вбиті у час Другої світової війни на Волині. Сьогодні представники української держави взяли участь у спільних молитвах із представниками польської держави — і тут, в Україні, і в Польщі. Україна робить свою частину для чесного встановлення фактів щодо убитих в ті роки: там, де були села і де були загиблі, проводяться пошукові роботи. Україна зацікавлена, щоб їх прискорити», — заявив президент.

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Він зазначив, що за два дні почнуться ексгумаційні роботи на території сіл Острівки та Воля Островецька, та наголосив, що повна правда та християнське вшанування загиблих — «це те, що потрібно».

Крім того, Зеленський нагадав, що зараз Україна та Польща мають одну спільну загрозу, «і це смертельна загроза для нашої незалежності, для наших держав, для кожного міста, для кожного села, і зветься ця загроза Росією».

«Говорячи про те, що було, ми повинні не ставити під сумнів майбутнє наших народів — майбутнє України, Польщі, майбутнє всієї нашої Європи», — заявив президент України.

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Конфлікт України та Польщі — що відомо

19 червня Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння підрозділу ЗСУ назви на честь Героїв УПА. Зеленський порівняв польського президента з Віктором Орбаном і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня від польських нагород відмовилися Кирило Буданов, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Зеленський відправив орден Білого Орла назад.

Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську 25−26 червня — делегацію очолила Юлія Свириденко. 28 червня Зеленський оголосив про законопроєкт про Український національний пантеон, який у Варшаві сприйняли негативно.

3 липня очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським і запропонував пакет антикризових заходів, зокрема зустріч істориків-експертів з питань Другої світової війни.

8 липня Зеленський зустрівся з Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Зеленський заявив, що спільна загроза для обох країн — Росія, і сторони домовилися продовжити діалог. Навроцький сказав, що вирішити історичні суперечки не вдалося, хоча розмова була конструктивною, і повторив, що «символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України».

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11 липня Навроцький під час заходів з нагоди місцевого дня пам’яті жертв Волинської трагедії закликав польський парламент ухвалити закон про заборону в країні червоно-чорного прапора — стяга, який використовувала Організація українських націоналістів (ОУН) та її бойове крило, Українська повстанська армія (УПА).