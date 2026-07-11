Протестувальники тримають пов’язані разом польський та український прапори під час демонстрації на Замковій площі Варшави з нагоди Всесвітнього дня біженців, 20 червня 2026 рік. Гасло «Не від мого імені» об'єднує тих поляків, які виступають проти розпалювання ворожнечі з Україною владою Польщі (Фото: Roman Koziel/ZUMA Press Wire)

— Я хочу перейти до таких, можливо, дуже спрощених трактувань цього конфлікту чи, хтось каже, скандалу між Україною та Польщею. Одні кажуть, дивіться, Польща стала сильною, Польща змогла зростити свою економіку, наразі в них ВВП більше одного трильйона, вони вже в 20-ці найбагатших країн. І що це означає? Це означає, що вони мають демонструвати перемоги, а на кому їх демонструвати, як не на Україні? Це одне таке, можливо, спрощене пояснення того, що відбувається. Інше — це те, що, дивіться, Україна стає сильнішою. Дійсно ми зараз спостерігаємо те, як Україна нарощує свій ВПК, який стає більш потужним. Це можна побачити по тих ударах, які українські Сили оборони завдають по російській території та по тимчасово окупованих територіях, де знаходиться російська армія. І трактування друге: дивіться, Польщі це не подобається і тому Польща себе поводить так, як вона поводить, згадує знову нам наші старі теми, які стосуються спільної історії. На вашу думку, з цих двох дуже спрощених пояснень, в якому більше правди? Чи, можливо, це комбінація з двох?

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— Насправді ви зірвали з язика мою репліку про те, що, як завжди, ймовірніше, це поєднання чинників і поєднання версій.

Бо, з одного боку, ми справді маємо відчуття в поляків про те, що вони економічно доволі потужні, вони набрали сили. З другого боку, вони рівно ж так само дуже добре спостерігають, наскільки після першого моменту, коли в 2022 році всі очікували, що Україна впаде дуже швидко, Україна встояла. І вона набирає обертів, в контексті саме безпекових. І тим більше в сенсі можливого майбутнього входження до Європейського Союзу.

І це, знову ж таки, викликає побоювання в поляків, тому що вони розуміють ризики від збільшення сили України. І, власне, ось це поєднання, напевно, дає десь таку реакцію.