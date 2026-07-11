Посол України вшанував жертв Волинської трагедії у Варшаві

Пам’ятник жертвам Волинської трагедії у Варшаві, 11 липня 2026 року (Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі﻿ via Facebook)

Посол України в Польщі Василь Боднар вшанував жертв Волинської трагедії , поклавши вінок до пам’ятника у Волинському сквері у Варшаві.

Про це повідомило посольство України в Польщі, опублікувавши відповідні фото.

«Гідне вшанування пам’яті кожної жертви є нашим спільним обов’язком. Україна виступає за встановлення всієї історичної правди, продовження пошукових та ексгумаційних робіт і фаховий діалог між істориками», — сказано в повідомленні.

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У посольстві зазначили, що Україна та Польща мають складну історію, але також і спільне майбутнє.

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі﻿ via Facebook

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі﻿ via Facebook

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі﻿ via Facebook

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі﻿ via Facebook

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі﻿ via Facebook

Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі﻿ via Facebook

«Саме тому ми повинні разом вшанувати пам’ять загиблих, знайти правду та будувати взаємини на основі поваги і довіри», — підсумовується в заяві.

Загострення відносин між Україною та Польщею — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла, обурившись рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА. Зеленський у відповідь порівняв польського президента з колишнім прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

20 червня від польських нагород відмовилася низка українських політиків і чиновників, зокрема голова ОП Кирило Буданов, а також екс-президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Зеленський заявив, що відправив орден Білого Орла назад президенту Польщі, опублікувавши фото з відділення Нової пошти.

На тлі загострення Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську 25−26 червня — українську делегацію очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 28 червня, виступаючи з нагоди Дня Конституції, Зеленський оголосив про подання до парламенту законопроєкту про Український національний пантеон, який передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації». У Варшаві це рішення сприйняли негативно, побоюючись подальшого погіршення відносин.

3 липня у Варшаві відбулася зустріч очільника МЗС Андрія Сибіги з польським колегою Радославом Сікорським, під час якої українська сторона запропонувала пакет антикризових заходів, зокрема організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни.

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8 липня Зеленський зустрівся з Навроцьким під час саміту НАТО в Анкарі, вони говорили більше години.

«Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», — зазначив український президент.

Навроцький заявив, що під час зустрічі сторонам не вдалося вирішити історичні суперечки між країнами, хоча розмова була конструктивною.

Він заявив, що сторони не розраховували вирішити всі питання одразу, і головна незмінна річ — Росія залишається основною загрозою як для Польщі, так і для України.

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Навроцький наголосив, що для нього питання оцінки Української повстанської армії не підлягає обговоренню. За його словами, з огляду на важливість цієї теми для поляків, Варшава розраховує на розуміння того, що «символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України».