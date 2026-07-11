Міністр оборони Польщі, виступаючи на Волині, говорив про недопустимість «спіралі ненависті»

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у своїй промові в містечку Олика на Волині до дня пам’яті жертв Волинської трагедії заявив про важливість примирення й недопустимість "спіралі ненависті".

Косіняк Камиш зазначив, що меморіальні заходи мають на меті «пам'ятати і лишити застереження, щоб між українським і польським народами більше ніколи не сталось нічого подібного», повідомляє RMF24.

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Він також заявив, що у такі дні важливо говорити не лише про минуле, а й майбутнє.

«Що потрібно для хорошого майбутнього? Потрібна правда, потрібна пам’ять, і потрібне пробачення», — сказав польський міністр. Він наголосив, що неприпустимо потрапити у «спіраль ненависті».

«Я приїхав не для того, щоб роз’ятрювати рану, а щоб загоювати її. Але щоб загоїти її - потрібно попрацювати», — сказав міністр.

Також він зауважив, що для польської сторони дуже важливі ексгумації та гідне поховання загиблих та зазначив, що додав би до 10 заповідей 11-ту — «не спричиняйте болю і не вшановуйте тих, хто завдає болю і страждань вашим друзям».

Конфлікт України та Польщі — що відомо

19 червня Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння підрозділу ЗСУ назви на честь Героїв УПА. Зеленський порівняв польського президента з Віктором Орбаном і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

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20 червня від польських нагород відмовилися Кирило Буданов, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Зеленський відправив орден Білого Орла назад.

Зеленський не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську 25−26 червня — делегацію очолила Юлія Свириденко. 28 червня Зеленський оголосив про законопроєкт про Український національний пантеон, який у Варшаві сприйняли негативно.

3 липня очільник МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з польським колегою Радославом Сікорським і запропонував пакет антикризових заходів, зокрема зустріч істориків-експертів з питань Другої світової війни.

8 липня Зеленський зустрівся з Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Зеленський заявив, що спільна загроза для обох країн — Росія, і сторони домовилися продовжити діалог. Навроцький сказав, що вирішити історичні суперечки не вдалося, хоча розмова була конструктивною, і повторив, що «символіка, пов’язана зі Степаном Бандерою, обмежує європейські амбіції України».

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11 липня Навроцький під час заходів з нагоди місцевого дня пам’яті жертв Волинської трагедії закликав польський парламент ухвалити закон про заборону в країні червоно-чорного прапора — стяга, який використовувала Організація українських націоналістів (ОУН) та її бойове крило, Українська повстанська армія (УПА).