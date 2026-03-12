Скандал навколо «шолома пам’яті» на Олімпіаді 2026 ще раз довів, що українці — культурна нація, яка поважає правила, а росіяни — варвари. Таку думку під час заходу NV Бізнес та європейська інтеграція. Діалоги про майбутнє висловив учасник Ігор скелетоніст Владислав Гераскевич.

За його словами, українська сторона жодного разу під час гострих суперечок з Міжнародним олімпійським комітетом в Кортіні д’Ампеццо не перейшла межу поваги й коректності.

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«На кожному етапі цього скандалу, навіть коли у мене відібрали мрію, до якої ми готувалися все життя, ми залишалися людьми, слідували правилам. Ми не перетворилися на варварів, завжди зберігали і зберігаємо свою гідність. З іншої сторони — наш ворог, який гідності не має. Вони повертаються у спорт під будь-яким прапором, під нейтральним або зовсім без прапорів, щоб використовувати цю платформу для поширення війни», — зауважив олімпієць.

Люди у світі мають побачити різницю між українцями та їхніми ворогами, які намагаються загарбати чужу територію, вважає Гераскевич.

Бажання і далі демонструвати ці розбіжності стимулює продовжувати судову суперечку щодо дискримінаційного рішення про недопущення до старту в «шоломі пам’яті», утім, вочевидь процес ітиме вже не у підконтрольному МОК суді CAS, додав він.

На ОІ-2026 Міжнародний олімпійський комітет заборонив Гераскевичу виступати в «шоломі пам’яті» з портретами загиблих від російської зброї колег-спортсменів. У комітеті пояснили своє рішення тим, що шолом нібито «не відповідає принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних або інших меседжів під час змагань».

У МОК запропонували вшанувати пам’ять загиблих спортсменів шляхом використання чорної стрічки під час змагань, а «шолом пам’яті» продемонструвати перед початком і після завершення заїзду, а також під час спілкування з медіа в мікст-зоні. Гераскевич не погодився на ці пропозиції, його дискваліфікували. Після цього українець звернувся до спортивного суду (CAS), 13 лютого незалежний арбітр CAS погодився з рішенням МОК.

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Росія та Білорусь на Паралімпійських іграх 2026 вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну виступають під власними прапорами.