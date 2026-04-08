«Свідчить про зацікавленість Туреччини». Експерт прокоментував зустрічі голів трьох МЗС в Дамаску та переговори Зеленського й аш-Шараа

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Radio NV прокоментував тристоронню зустріч голів МЗС України, Туреччини та Сирії і переговори президента України Володимира Зеленського і президента Сирії Ахмада аш-Шараа в Дамаску.

«Якщо ви пам’ятаєте, наступний візит був в Сирію, де Хакан Фідан був, міністр закордонних справ (Туреччини — ред.), і українська делегація, і тристоронні переговори на рівні міністрів закордонних справ, і зустріч президента Зеленського з Ахмадом аш-Шараа. Це якраз свідчить про те, що, звісно, обговорювали (ситуацію на Близькому Сході - ред.), і левову частину часу», — зазначив Семиволоc в ефірі Radio NV.

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Він також висловив думку, що поїздка Зеленського та голови МЗС Туреччини Хакана Фідана в Дамаск була узгоджена з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Екдоганом.

«І оскільки це відбулося з території Туреччини, і турецький президентський літак був задіяний в цьому, зрозуміло, що президент Туреччини не просто знав про це, а сприяв цьому. Власне, ця тристороння зустріч якраз свідчить про велику зацікавленість Туреччини саме у формуванні такого трикутника», — пояснив експерт.

Семиволос також сказав, що Зеленський прилетів в Дамаск разом з Фіданом на турецькому літаку «в інтересах безпеки і зручності».

Візит Зеленського в Дамаск

5 квітня президент України Володимир Зеленський вперше прилетів до столиці Сирії Дамаска.

Він провів переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Зеленський повідомив, що вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом», — написав президент України.

Він також зазначив, що обговорив з Ахмедом аш-Шараа можливість постачання до Сирії продовольства та загалом посилення продовольчої безпеки в регіоні.

«Важливий день перемовин у Дамаску — сьогодні був і двосторонній формат із Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова — Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки», — зазначив пізніше президент України.

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Він повідомив, що під час переговорів встигли обговорити теми від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між країнами.

«Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей», — додав президент України.

Зеленський подякував всім сирійцям, які вітали українську делегацію та нагадав, що Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Башара Асада.