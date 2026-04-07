Як Сирія може допомогти обмежити вплив Росії у світі — пояснює військовий і журналіст

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа у Дамаску, 5 квітня 2026 року (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський в інтерв'ю Radio NV розповів, як Сирія може допомогти обмежити вплив Росії у світі.

«Сирія була і залишається дуже важливою країною, в якій Україна має власні величезні інтереси. Вони пов’язані як із безпекою, з економікою, так і зі спробами зменшити вплив Росії на Близький Схід і загалом на південь планети Земля», — зазначив Мацарський в ефірі Radio NV.

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Він пояснив, що Росія намагається робити вигляд, що в неї є якщо не держави-клієнти, то максимально залежні від неї держави на Близькому Сході і в Африці.

«Наприклад, є Африканський корпус Міноборони РФ. Це вайб Роммеля. Дійсно, в них є така офіційна структура, вона зроблена з уламків того, що залишилось від якихось африканських підрозділів Вагнера, якихось найманців. Вони діють у Малі, Центральноафриканській Республіці», — нагадав військовий і журналіст.

Мацарський зазначив, що здатність цих фомувань вести бойові дії залежить від російської присутності, яка досі зберігається в Сирії на базах у Хмеймімі і Тартусі

«Якщо Україні вдасться домовитись із владою Сирії щодо припинення чи хоча би до якогось серйозного обмеження роботи цих двох російських баз, росіянам стане набагато складніше робити вигляд, що вони не перебувають у реальній міжнародній ізоляції», — сказав він.

Військовий та журналіст констатував, що якщо зброя, поповнення, БК та все інше не підуть через Сирію в Африку чи підуть у суттєво обмежених обсягах, це може призвести до колапсу чи серйозних поразок усіх цих африканських корпусів чи якихось підрозділів росіян, які продовжують діяти.

Візит Зеленського в Дамаск

5 квітня президент України Володимир Зеленський вперше прилетів до столиці Сирії Дамаска.

Він провів переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Зеленський повідомив, що вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.



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«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом», — написав президент України.

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Він також зазначив, що обговорив з Ахмедом аш-Шараа можливість постачання до Сирії продовольства та загалом посилення продовольчої безпеки в регіоні.

«Важливий день перемовин у Дамаску — сьогодні був і двосторонній формат із Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова — Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки», — зазначив пізніше президент України.

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Він повідомив, що під час переговорів встигли обговорити теми від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між країнами.

«Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей», — додав президент України.

Зеленський подякував всім сирійцям, які вітали українську делегацію та нагадав, що Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Башара Асада.