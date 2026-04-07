Чому співпраця з Сирією важлива для України і де можуть бути військові бази ЗСУ, в інтерв'ю Radio NV розповів військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський.

— Треба почати з тимчасового президента Ахмеда Аш-Шараа, з того, що робив президент Володимир Зеленський у Сирії. Це не виглядало очікуваним. Пам’ятаємо тур Зеленського по країнах Близького Сходу, там були заможні країни, які могли би потребувати певної безпекової, оборонної співпраці з Україною. І тут — Сирія. Я бачив найбільш гучні оцінки про те, що це був історичний візит. Як ти його оцінюєш?

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— Сирія — це все ж дуже важлива країна, навіть незважаючи на те, що вона зараз у дуже складному стані перебуває. Незважаючи на те, що велика кількість міст, підприємств були зруйновані війною, яка тривала майже півтора десятиліття. Незважаючи на те, що більше половини населення країни були або внутрішньо переміщеними, або втекли за кордон.