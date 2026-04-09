Семиволос пояснив, навіщо Україні активізація стосунків із Сирією

Володимир Зеленський вітається з членами сирійського уряду під час візиту в Дамаск, 5 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)

«Давайте, по-перше, скажемо, що ми самі були зацікавлені у відносинах і активізації відносин із Сирією, підписали угоду про відновлення дипломатичних відносин. І питання стояло на порядку денному про відкриття посольств. І ми чекаємо певного сигналу з боку Дамаску, коли Дамаск буде готовий вже до цієї розмови. Очевидно, що станом на зараз в контексті війни в Перській затоці цей час настав», — сказав Семиволос в ефірі Radio NV.

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Він додав, що Україна зацікавлена в сирійських фосфатах і не лише в них.

«В просуванні на ринки Близького Сходу Сирія була традиційним українським партнером і одним із таких ключових гравців до 2010 року. Тобто до моменту, коли там почалася… Громадянська війна почалася трошки пізніше, але з 2010 року почалися заворушення. Тому в цьому сенсі наше повернення в Сирію є абсолютно нормальним. У нас сумісні озброєння, українські фахівці працювали на більшості інфраструктурних об'єктів, будували їх. Тобто все, що можна, так би мовити, як можна залучити в майбутньому Україну, в тому числі в нафтогазових проєктах у Сирії або в Лівії, все ми можемо, в принципі, проробити разом із сирійцями і турками», — розповів експерт.

Семиволос зазначив, що для Сирії гостро стоїть продовольче питання — вона має великий дефіцит зерна.

«Я сподіваюся, що цього року врожай буде кращий, особливо в регіонах Аль-Джазіри, тобто ті регіони, які в цьому році були звільнені від курдського домінування. І там, очевидно, буде зменшений дефіцит зерна, але, тим не менше, Сирія постійно потребує зерна, і Україна готова надати це зерно в рамах програми Зерно з України. Про це також домовлялися», — сказав він.

Також, за словами експерта, Україна пропонує Сирії, як і іншим країнам регіону, спільну роботу для посилення безпеки.

«І якщо для інших країн це зрозуміла загроза, то тут в Сирії лишається загроза для України у вигляді російських воєнних баз. Там, звісно, персоналу набагато менше, вони там скоріше тримають прапор, але в наших інтересах позбутися взагалі цих баз, які росіяни продовжують використовувати як такий собі проміжний пункт по дорозі в Північну Африку. А оскільки ви пам’ятаєте, напевно, чули про те, що нещодавно засоби масової інформації повідомляли про наявність українських підрозділів в невеличкій кількості у Лівії, разом з турками і американцями. Це означає, що, в принципі, для нас зникнення цих військових баз в Сирії буде означати ускладнення логістики для росіян», — додав Семиволос.

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Крім того, експерт припустив можливість побудови газопроводу через Йорданію та Сирію, «якщо прибрати з цього рівняння питання безпеки», що знизило б значення Ормузької протоки, але зазначив, що на це знадобиться час.

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Візит Зеленського в Дамаск

5 квітня президент України Володимир Зеленський вперше прилетів до столиці Сирії Дамаска.

Він провів переговори з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа. Зеленський повідомив, що вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.

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«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом», — написав президент України.

Він також зазначив, що обговорив з Ахмедом аш-Шараа можливість постачання до Сирії продовольства та загалом посилення продовольчої безпеки в регіоні.

«Важливий день перемовин у Дамаску — сьогодні був і двосторонній формат із Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова — Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки», — зазначив пізніше президент України.

Він повідомив, що під час переговорів встигли обговорити теми від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між країнами.

«Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей», — додав президент України.

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Зеленський подякував всім сирійцям, які вітали українську делегацію та нагадав, що Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Башара Асада.