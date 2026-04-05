Зеленський прилетів до Сирії урядовим літаком Туреччини

На опублікованому Зеленським відео можна побачити, що він виходить з літака з написом турецькою мовою «Турецька Республіка», схожого на урядовий.

Турецьке видання Hurriyet повідомило, що в той самий день до Дамаска прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Хоча у повідомленні не згадується, що він прилетів у Дамаск тим самим літаком, зазначається, що Фідан візьме участь у тристоронній зустрічі з президентом Сирії Ахмадом аш-Шараа та президентом України Володимиром Зеленським, який відвідує Дамаск після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі 4 квітня.



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На даний момент зустріч Зеленського та аш-Шараа вже відбулася.

Президент України повідомив, що вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.



«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом», — написав президент України.



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Він також зазначив, що обговорив з Ахмедом аш-Шараа можливість постачання до Сирії продовольства та загалом посилення продовольчої безпеки в регіоні.

