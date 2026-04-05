Президент України Володимир Зеленський у Дамаску, 5 квітня 2026 року (Фото: Кадр відео Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент України Володимир Зеленський вперше після падіння режиму Башара Асада прибув з офіційним візитом у столицю Сирії Дамаск, повідомило сирійське новинне агентство Sana .

У міжнародному аеропорту Дамаска президента України зустрів голова МЗС Сирії Асаад Хасан аль-Шайбані.

Про візит у Дамаск повідомив також сам Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі — підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", — написав він, опублікувавши коротке відео з Дамаска.

4 квітня Зеленський відвідав Стамбул, де зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.

Відносини України та Сирії після повалення режиму Асада

24 вересня 2025 року Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

9 грудня 2024 року Зеленський заявляв, що режим диктатора Башара Асада був повалений, тому що в Сирії «немає справжніх російських військ».

30 грудня 2024 року голова МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з новим лідером країни Ахмадом аш-Шараа, премʼєр-міністром Мохамедом аль-Баширом і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані у Дамаску.

Сибіга привітав владу з перемогою Сирійської революції й передав Дамаску особисте послання від президента України Володимира Зеленського щодо готовності підтримувати і допомагати сирійському народові. Зокрема, Україна відправила до Сирії 500 тонн борошна. Допомога була розрахована на 3000 сімей.

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Україна також закликала звести нанівець російську присутність у Сирії, що сприятиме стабільності на всьому Близькому Сході та в Африці.