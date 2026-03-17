Зеленський заявив, що українські технології допоможуть захистити базу британських ВПС на Кіпрі від ударів Ірану

За словами президента України Володимира Зеленського, українських фахівців можна було б використовувати на «британських військових базах на Кіпрі». (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Українські оборонні технології можуть допомогти в захисті бази ВПС Великої Британії на острові Кіпр.

Про це 17 березня заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед британськими парламентаріями, повідомляє телеканал Sky News.

Як заявив глава української держави, у межах його безпекової пропозиції українські фахівці могли б «розмістити групи перехоплення, встановити радіолокаційні станції та забезпечити акустичне покриття».

Реклама

«І все це [спрацювало б — ред.], якби Іран завдав великомасштабної атаки, аналогічної до російських атак — ми гарантували б захист», — сказав президент Зеленський.

За словами глави української держави, вітчизняних фахівців можна було б використовувати на «британських військових базах на Кіпрі».

Як пише Sky News, пропозиція президента Зеленського виглядає так — Україна постачатиме свої оборонні технології країнам-союзникам, якщо вони зобов’язуються надавати подальшу підтримку її оборонній кампанії проти країни-агресора РФ.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава української держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БПЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

12 березня президент Володимир Зеленський розповів, що перші шахеди по Україні запускали іранські оператори, навчаючи росіян.

13 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги України в боротьбі з іранськими дронами. «Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас найкращі дрони у світі», — підкреслив Трамп в інтерв'ю радіостанції Fox News Radio.

Реклама:

Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа під час візиту до Парижа. «Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо», — сказав він журналістам.

15 березня він заявив, що Іран запускав по американських базах дрони Shahed, які передала Росія.

«Росія вже передала дрони, шахеди. Ви знаєте, вони використовують іранську ліцензію і виробили багато дронів. Вони передали їх. У мене є 100-відсоткові факти, що іранський режим використовував [їх] проти американських баз і своїх сусідів на Близькому Сході. Вони використовували ці дрони. Ми бачили розвіддані [про] російські деталі в цих дронах», — сказав український президент.

Глава української держави також повідомив, що, за даними української розвідки, росіяни надають розвідувальну інформацію іранському режиму.