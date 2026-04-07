Джей Ді Венс вилетів до Будапешта за кілька днів до виборів в Угорщині

Венс поїхав до Угорщини, щоб підтримати Орбана перед парламентськими виборами (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Угорщини та заявив журналістам, що «з нетерпінням чекає на зустріч зі своїм добрим другом», премʼєр-міністром країни Віктором Орбаном.

Про це у вівторок, 7 квітня, повідомив в мережі X старший кореспондент RFE/RL у Вашингтоні Алекс Рауфоглу.

Візит віцепрезидента США розпочався за кілька днів до проведення в Угорщині парламентських виборів, які повинні відбутися 12 квітня.

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«Ми обговоримо безліч речей, пов’язаних із відносинами США та Угорщини. Звичайно, я впевнений, що Європа, Україна та всі інші питання будуть займати досить важливе місце», — цитує Венса Рауфоглу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Венс під час свого візиту до Будапешта у вівторок, 7 квітня, візьме участь у мітингу, який прем'єр Угорщини Віктор Орбан проведе з нагоди Дня угорсько-американської дружби. Журналісти кажуть, що Венс і Орбан проведуть спільну пресконференцію. Після цього угорський прем'єр організує великий передвиборчий мітинг у комплексі MTK Sportpark. До нього також долучиться Венс.

Попередньо про візит віцепрезидента США до Будапешта повідомляло агентство Reuters з посиланням на джерела. Журналісти зазначали, що поїздка Венса має на меті продемонструвати підтримку Орбану, який, за більшістю опитувань, відстає від свого суперника напередодні виборів.

Крім того, 25 березня американський президент Дональд Трамп заявив про свою «повну підтримку» Орбана і закликав угорців проголосувати за нього на парламентських виборах.

1 квітня агентство Reuters із посиланням на дані двох опитувань повідомляло, що опозиційна політсила Тиса збільшила відрив від керівної партії Фідес Орбана напередодні парламентських виборів.